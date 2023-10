DIA descarta la venta de más tiendas en España tras la operación con Alcampo

Después de la venta de más de 200 supermercados a Alcampo en España, DIA ha dado por finiquitada la desinversión en el mercado nacional. "No pensamos vender nada más y en DIA España no hay nada a la venta; no pensamos en crecer vía compras, sino con crecimiento orgánico". Así lo ha señalado el consejero delegado de la compañía en España, Ricardo Álvarez, quien ha recordado que la cadena cuenta ya con el 90% de tiendas en el país ya transformadas y prevé que el 10% restante esté transformado ya en 2024 para empezar a crecer de nuevo y recuperar la cuota de mercado que ha perdido durante los últimos ejercicios.

El consejero delegado de la cadena de supermercados ha señalado que el plan de expansión para España en los próximos años será el "máximo" que pueda dentro de lo que les permita las "posibilidades de la empresa". Así, la firma ha abierto 86 supermercados desde 2020 y prevé cerrar 2023 con un total de 36 nuevas tiendas en el mercado nacional.

Quinta plaza en el ranking de la distribución en España

DIA, que ha caído a la quinta plaza de la distribución en España, asegura no está preocupada por su descenso. "No me importa la cuota de mercado, me importa hacer la empresa rentable. Estamos en el camino de la rentabilidad tras tres años de trabajo. Hemos sacrificado cuota de mercado, pero prefiero tener un 5% de cuota de mercado rentable que un 6% en quiebra. Cuando lleguemos a nuestro suelo rentable, veremos quién corre y gana más", ha explicado.

Sobre las operaciones que tiene en marcha el grupo, el CEO ha recordado que la operación de venta del negocio de Portugal a Auchan está todavía pendiente de la autorización de las respectivas autoridades de Competencia, mientras que el proceso de búsqueda de comprador para Clarel sigue, tras suspenderse la venta este verano.

Por otra parte, la compañía ha reforzado su apuesta por la omnicanalidad en España y reta a sus competidores en la distribución con envíos de las compras en menos de una hora el mismo día de la compra, así como la puesta en marcha de una nueva 'app', que busca unir el mundo físico con el 'online'. Álvarez, ha explicado que en 2021 tomaron la "valiente" decisión de crear la tecnología para Dia en un momento "complicado" para la compañía, que estaba en pérdidas, y para lo que se invirtió "bastante dinero" en esta apuesta digital.

Así será la nueva APP y las alianzas con Glovo y Uber Eats

Así, la cadena de supermercados apuesta por el 'quick commerce' con entregas ultrarrápidas con sus propios equipos, después de que les esté "funcionando muy bien" las alianzas con Glovo, Uber Eats y Just Eat. "Llegamos a más clientes y cubrimos sus necesidades. Con Glovo llegamos a entregar en 29 minutos, eso es algo brutal", ha apuntado Álvarez, que ha indicado que las ventas de este formato de entregas ultrarrápidas están creciendo un 60%.

La nueva 'app' aglutina en un mismo dispositivo todos los canales de venta (físico y 'online') pudiendo consultar en tiempo real productos, el folleto, los tickets y facturas, así como repetir pedidos o disfrutar de descuentos especiales tanto en las compras en tienda como en dia.es. Entre las novedades de la nueva 'app' destaca su nuevo monedero 'wallet' donde se podrán ir acumulando todos los descuentos para canjearlos tanto en compras físicas como 'online'.

Álvarez ha remachado que la 'app' es el "formato del futuro". "Es la puerta de entrada donde se agrupan todos los universos de DIA, donde unir el mundo 'on' con el 'off', algo que es difícil para empresas que vienen del mundo físico", ha explicado. En concreto, el canal 'online' de la cadena de supermercados ha crecido en los últimos años, pasando de una cobertura del 52% en 2021 a más del 84% en 2023. "En el 'online' estamos en 'break-even', no perdemos dinero y ése el objetivo en el 'ecommerce'", ha recalcado.

Así, la enseña ofrece cobertura a más de 35 millones de habitantes en España, dando servicio al 93% de los municipios de menos de 10.000 habitantes. Dia reafirma su compromiso con el ahorro con una inversión de 50 millones de euros en descuentos y promociones para los clientes que usen la nueva 'app' en 2024.