La SEPI activa una cláusula especial para controlar la entrada de un socio en Duro

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no ha dejado cabos sueltos en el rescate de Duro Felguera. El holding público ha impuesto a la compañía que dirige Jaime Argüelles una cláusula especial que no ha aplicado en el proceso de auxilio financiero de otras compañías. Se trata de una condición que permite a la entidad que preside Belén Gualda a exigir la amortización inmediata y por anticipado de la inyección de 120 millones de euros que ha recibido la empresa, en caso de que se produzca un trasvase en el control del capital de la compañía no avalado por la empresa pública.

Así lo detalla la compañía asturiana en su último informe anual de gobierno corporativo, en el que especifica que el acuerdo de apoyo financiero con la SEPI, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) "incluye una cláusula de amortización obligatoria anticipada total en el supuesto de que exista un cambio de control no permitido". La cuestión no es baladí, si se tiene en cuenta que Duro Felguera mantiene su empeño de incorporar a un socio financiero, una operación que la compañía dejó en manos de la boutique de inversión Alantra, hace más de un año.

La puntualización sobre un eventual cambio de control también forma parte del contrato de financiación sindicada que Duro Felguera ha suscrito con sus principales acreedores. Santander, CaixaBank, Sabadell, BBVA, Liberbank y Banco Cooperativo son los principales dueños de la deuda financiera del grupo asturiano. Todos los miembros del 'pool' bancario están facultados para "requeririr la amortización anticipada de la financiación que les corresponda y la cancelación y relevación de los avales que en su caso esa entidad hubiese emitido en los supuestos de cambios de control no permitidos", según el documento oficial que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó este martes.

La orden de 23 de julio, en la que el Consejo de Ministros estableció el funcionamiento del citado fondo de auxilio financiero, no hace referencia a este blindaje contra eventuales cambios de control en las empresas rescatadas, sino que deja a la SEPI la potestad de aplicar las condiciones que considere oportunas para cada expediente. En el caso de Duro Felguera, la entidad que dirige Gualda ha decidido redoblar su vigilancia. Tanto la SEPI como los principales acreedores de la compañía podrían, en virtud de dicha condición, tumbar la eventual incorporación de un inversor de control.

Los términos del acuerdo financiero con la SEPI y los principales acreedores avalan al holding público y a los bancos a tumbar la entrada de un inversor

La cláusula de cambio de control no ha aflorado, por ejemplo, en el trámite de Tubos Reunidos. La SEPI concedió el pasado julio un préstamo de 113 millones a la compañía alavesa, sin que esta haya reflejado en su último informe anual de ningún acuerdo significativo supeditado al cambio de control del grupo. Técnicas Reunidas, que recibió la luz verde del holding público a una ayuda de 340 millones, tampoco ha dejado constancia de este tipo de cláusulas. Si bien es cierto que bajo el paraguas de Duro Felguera se encuentra Epicom, filial especializada en comunicaciones críticas militares. El año pasado, la SEPI compró el 40% de Epicom y se aseguró una opción de compra por el 60% restante, derecho que vence en abril de 2023.

El rescate de Duro Felguera presenta una estructura similar a la del resto de ayudas aprobadas por el holding público. Éste se ha ejecutado en dos fases. La primera, por importe de 40 millones de euros, se cerró el pasado mes de abril e incluyó un préstamo participativo de 20 millones y otros 20 millones dispuestos como deuda ordinaria.

El grupo asturiano recibió el resto del rescate en la recta final del pasado año, cuando la SEPI le concedió una nueva línea de avales revolving dividida en cuatro tramos por un importe máximo de 80 millones de euros. El holding industrial dependiente del Ministerio de Hacienda desbloqueó la segunda fase del rescate tras comprobar que la dirección de Duro Felguera había incluido las modificaciones exigidas en su plan de viabilidad.