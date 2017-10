El Sabadell ajustará su negocio a la situación que se genere en Cataluña

La inestabilidad desatada en Cataluña por el pulso secesionista es susceptible de alterar los pesos de Sabadell en la región. Su consejero delegado, Jaime Guardiola, reconoció hoy que las consecuencias que tenga sobre la economía causará “ajustes sobre la gestión de riesgos” y en la aproximación “comercial” durante la presentación de resultados celebrada en Madrid por vez primera desde que el pasado día 5 moviese la sede social a Alicante.



El banco coincide con la previsión formulada hoy por BBVA rebajando su previsión de crecimiento para el PIB nacional desde el 2,8 al 2,5% para el próximo año, en la línea baja del pronóstico efectuada por la Airef, que augura una disminución de entre el 0,3% y 1,2% en función de la evolución del problema. Guardiola se situó en “la banda baja” del pronóstico de la Airef, matizando que el impacto se agravará cuanto más tiempo se prolongue la incertidumbre.

La afectación a la “gestión del riesgo” es, indicó, intrínseca a la marcha de la actividad o regiones donde opera. “La dinámica de pesos va a depender del comportamiento de las economías en las que estemos presentes. Al respecto detalló que en el 2007 Cataluña representaba un 50% del volumen de negocio del Sabadell frente al 17% actual, fruto del crecimiento de negocio y la carrera de adquisiciones protagonizada desde entonces en España y fuera -en Reino Unido adquirió TSB, y está desarrollando la franquicia en México-.



“No sabemos qué efecto va a tener sobre el consumo y la inversión”, pero los va a haber, refirió señalando que “todo es muy prematuro” para avanzar cifras pero que sí se observa ya un shock en la actividad en octubre en Cataluña, después de que en el tercer trimestre la región sufriese una desaceleración en el crecimiento superior a la experimentada en el conjunto de España.



El plan de contingencia que el banco tenía preparado frente al escenario actual lo ha ejecutado con, quizá, el único fleco pendiente de situar en Madrid de forma permanente la secretaría general y presidencia, aunque lo desligó del proceso y lo enmarcó dentro de la lógica operativa de acercarse al regulador y supervisor. Ahora bien, también refuerza una territorial donde tienen especial interés en crecer por considerar insuficiente su cuota de mercado.



“El banco necesita un marco de legalidad estable”, y siempre se ha mostrado a favor “de la defensa de la legalidad y la fortaleza de las instituciones”, es la posición que, junto a una salida de depósitos que no cuantificó, decidió llevar el domicilio social a la antigua sede de la CAM en Alicante.



El traslado le ayudó a frenar y “revertir” la salida de fondos, recuperando “una parte significativa” del volumen movilizado y sin pérdidas netas de clientes -”en cliente no ha habido cambios materiales”, aseguró el ejecutivo que descarta lanzar una oferta agresiva en productos para acelerar la recuperación del negocio perdido.



El clima político no desvía, sin embargo, su estrategia. El banco mantiene su objetivo de beneficio anual en 800 millones de euros. Entre enero y septiembre ganó 653,8 millones, cuantía que apenas registra un aumento interanual del 1,1% por el gran esfuerzo en saneamientos realizados y por un cambio de perímetro (crecería al 4% a tipo de cambio constante).



Ha aprovechado las plusvalías de la venta de Sabadell United Bank y una cartera de 683 millones de pólizas de vida cedida en reaseguro a Swiss Re para elevar las dotaciones para insolvencias a 1.967,8 millones. Las dotaciones para insolvencias y otros deterioros ascienden a 1.967,8 millones y se mejoró la ratio de cobertura de activos problemáticos (52,8%), dudosos (51,4%) y de adjudicados (54,2%).Hucha con la que ha acelerado la salida de activos tóxicos en un 12% o en casi 1.700 millones