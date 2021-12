Endesa y Cepsa se alían y hacen frente a Iberdrola en la pugna del coche eléctrico

Nueva gran alianza en la carrera para conquistar el negocio del coche eléctrico. Endesa y Cepsa han sellado un gran acuerdo para impulsar la movilidad 'verde' en España y plantar cara a otros gigantes como Iberdrola, fuertemente posicionados en la pugna por el vehículo eléctrico. La reciente alianza, incluye el despliegue de una red de puntos de recarga ultrarrápida totalmente interoperables, esto es, a los que los clientes podrán acceder, indistintamente, desde la app de Cepsa y mediante la plataforma digital de Cepsa.

La plana mayor de ambas compañías ha presentado el acuerdo este mismo martes. El todavía consejero delegado de Cepsa, Philippe Boisseau, el CEO de Endesa, José Bogas, y Martin Wetselaar, quien se incorporará como consejero delegado de la petrolera a partir de enero, han refrendado una alianza que ambos grupos energéticos han calificado de "pionera" en nuestro país.

La alianza entre Endesa y Cepsa ha salido a la luz semanas después del visto bueno de Bruselas al PERTE del vehículo eléctrico, que prevé movilizar fondos por valor de 24.000 millones de euros, incluyendo la aportación pública y privada. La mayor inversión que se prevé acometer en el marco de dicho PERTE es la fábrica de baterías que pondrá en marcha Volkswagen. En este proyecto, además del fabricante alemán, participan empresas españolas como Iberdrola o CaixaBank.

Cepsa, junto a Endesa X, la línea de negocio de Endesa de movilidad eléctrica, ofrecerán una propuesta diferencial en el mercado español y portugués de movilidad eléctrica gracias a su amplia capilaridad. Ambas empresas van a trabajar conjuntamente con el objetivo de desarrollar la que será la mayor red de recarga ultrarrápida de España y Portugal en carretera (on the go).

Esta nueva red de recarga ultrarrápida que desplegará Cepsa (de puntos de 150 kW situados en todos los corredores y principales vías de comunicación) se unirá a los planes de desarrollo de infraestructura de recarga que ya tiene Endesa X de esta tecnología y que, a día de hoy, le han llevado a tener instalados 75 puntos de recarga ultrarrápidos en 25 ubicaciones por toda España. Estos equipos permitirán que los usuarios puedan recargar el 80% de la batería de sus vehículos eléctricos en aproximadamente 10 minutos.

Los clientes de Cepsa y Endesa podrán usar todos los cargadores públicos de ambas compañías a través de sus respectivas plataformas digitales (apps). Es decir, serán redes de recarga totalmente interoperables. Un tema muy relevante ya que los clientes podrán usar todos los cargadores públicos de ambas compañías, pudiendo elegir para su utilización tanto la app de Cepsa como la de Endesa X (JuicePass).

Gracias a esta interoperabilidad, los clientes de Cepsa podrán disfrutar ya desde principios de año, a través de su propia app móvil, de los cerca de 2.800 puntos de recarga que Endesa X ya tiene desplegados tanto en ciudades, vías de comunicación y transporte, como en zonas rurales para vertebrar las distintas zonas de España, con el uso de todas las tecnologías (ultrarrápida, rápida y semirrápida).