EY y Everis pugnan por filtrar las ayudas europeas a pymes de 3.000 millones

Hay que repartir más de 3.000 millones en los dos próximos años entre 800.000 pymes y autónomos españoles. El proceso va a ser especialmente engorroso. Y para tratar de sobrellevar esa ola de trámites burocráticos, el Ministerio de Asuntos Económicos ha echado mano de algunas de las grandes consultoras, además de las principales operadoras de telecomunicaciones del país. En el contrato para liderar todas las convocatorias de subvenciones, EY y Everis están pugnando como las mejor posicionadas para ser las adjudicatarias. El importe máximo es de 14 millones de euros, sin IVA.

El pasado mes de agosto se inició la tramitación por vía de urgencia. Después de una primera rectificación del pliego, se ha llevado a cabo un proceso acelerado. Hace una semana se presentaron todas las ofertas. El 5 de octubre, la mesa de contratación abrió los sobres y estableció una primera clasificación en base al criterio económico y al técnico. Eso llevó a que EY y la UTE de Everis con el Grupo Oesía se convirtieran en las dos primeras de la clasificación. Se situaron por encima de Accenture o Emergya. En los próximos días se dará a conocer el nombre del elegido.

¿De qué se encargará la ganadora? Básicamente dará apoyo en la tramitación y análisis de la documentación a los expedientes, convocatorias y convenios dentro de este programa de ayudas. Se encargará de todos los registros, tramitaciones y formalización de solicitudes. Cada una de las ayudas debe tener una concesión firmada por la Secretaría de Estado de Digitalización, a partir de la cual se desembolsa el dinero en forma de bonos. El cuello de botella es uno de los grandes riesgos.

Este no es el primero de los contratos para tratar de hacer frente al aluvión de los fondos europeos que se aprueba por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ya el pasado mes de abril, la Secretaría de Estado de Digitalización echó mano del Isdefe (la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España) para subcontratar sus servicios ante la "insuficiencia y falta de idoneidad de medios personales para poder gestionar las actividades con la eficiencia y agilidad deseadas". Admite que todas las tareas que ahora se le encomiendan por los fondos 'Next Generation' "no estaban previstas en el momento de creación de la Secretaría".

¿Qué es Digital Toolkit?

Desde servicios de ciberseguridad, hasta plataformas en la nube o herramientas para gestionar a través de internet las operaciones de la empresa o para hacer marketing digital. Estos serán sólo algunos de los destinos de esas ayudas públicas procedentes de los fondos europeos de recuperación tras la pandemia del coronavirus. En total, una media de 3.700 euros de inversión por cada una de las compañías solicitantes. Las ayudas son no reembolsables y se pagarán a través de un bono que dará liquidez casi total de manera inmediata a la pyme -el prestador de esos servicios cobrará con posterioridad-.

Esta es la 'montaña' de trámites que deberá abordarse. Y no va a ser nada sencillo por varios factores. Uno de los claves: la respuesta será "masiva" y hay incertidumbre importante, según admiten desde Red.es -la entidad que gestionará todo el proceso-, respecto a cuántas de las ayudas se podrán tramitar de forma automática y cuántas requerirán un procedimiento manual. De esta forma, el ente público no tendrá que abonar el presupuesto máximo, sino sólo por cada una de la prestación realizada. La consultora que salga ganadora no tiene derecho a indemnización en el supuesto de que no se alcance el presupuesto máximo del contrato.

Las telecos, un paso por detrás

Las telecos son las otras grandes aliadas de las que ha tirado Calviño y su equipo. La capilaridad de su base de clientes corporativos, con cientos de miles de pymes utilizando sus servicios de conectividad, es lo que ha hecho que se hayan convertido en un eslabón clave previo al de la consultora que ahora se está reclutando. El Ejecutivo quiere que Telefónica, Vodafone, Orange o Másmóvil 'lleven de la mano' a la compañía a toda la tramitación, lo que incrementará la probabilidad de que la adjudicataria las acaben eligiendo a ellas para llevar a cabo estos servicios. Las dos primeras ya han creado una suerte de consorcios con otras compañías de servicios digitales, con el fin último de ‘hacer un llamamiento’ a toda su base de clientes.

En cuanto a los plazos, las operadoras esperan que haya un primer desbloqueo de fondos en la última parte de este año. En total, entre 500 y 1.000 millones de euros, para que el grueso de la inversión pública hasta los 3.000 millones llegue entre 2022 y 2023. Hay que recordar que este programa Digital Toolkit es el más importante del paquete para digitalizar a la pyme, que suma en total 4.500 millones.