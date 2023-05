La falta de actualización del precio tope de las VPO en Madrid limita las promociones

La vivienda social ha sido una de las problemáticas más importantes que ha tenido que abarcar el Gobierno español. El país se encuentra a la cola de los países europeos con solo un 3% de inmuebles sociales, a diferencia de la media que llega a casi un 10%. Sin embargo, se han hecho diversos esfuerzos por aumentar la oferta de viviendas asequibles como el anuncio de la movilización de los suelos de la Sareb con el objetivo de llegar a un 20%. Aún así, la Asociación de de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), asegura que el mercado nacional necesita una producción anual de 75.000 viviendas asequibles y que para promover más estas construcciones es necesaria mayor colaboración público-privada y actualizar de manera urgente el precio máximo de vivienda (PMV) de los pisos de protección oficial (VPO).

Según explica en conversación con 'La Informacion' la presidenta de la organización empresarial, Carolina Roca, en los últimos cuatro años Madrid ha concentrado el 52% de viviendas asequibles de toda España, coronándose como la comunidad que ha impulsado gran parte de estos proyectos. Según la experta, esto ocurre porque las autoridades de la Comunidad “han entendido mucho más lo que es la colaboración con la iniciativa privada y no han demonizado este tipo de apoyos”. Sin embargo, hace énfasis en que todavía queda queda mucho camino por recorrer, especialmente en ámbitos de actualización de precios máximos de la vivienda porque esto ayudará a incentivar la construcción.

En el caso específico de la vivienda protegida, Roca hace un llamamiento a que las Comunidades Autónomas actúen, porque es fundamental hacer en el marco jurídico económico este ajuste de valores porque las afectan directamente. Actualmente existen entidades territoriales de España que no se han actualizado en diez o quince años. Madrid, por ejemplo, no ha modernizado este índice desde hace 15 años y “siguen atados a cuando estaban referenciados a un salario mínimo interprofesional de 700 euros. Es crucial que se actualice el PMV”, denuncia la presidenta de la patronal de promotores.

Asprima ha presentado un análisis histórico y situación actual de la vivienda asequible en el informe ‘El problema de la vivienda sí tiene solución’ y entre las principales conclusiones se considera que hay que realizar un pacto nacional por la vivienda con una estrategia a largo plazo y con tres objetivos principales: posibilitar el acceso a vivienda de las familias de rentas medias; adelantar la edad de emancipación de nuestros jóvenes, e incrementar la tasa de natalidad. Dentro de sus medidas también destaca el ajuste del PMV. El informe pone en contexto que un incremento de su precio en concordancia con los costes de producción que viabilice las promociones y permitirá un aumento del volumen de construcción.

El documento ejemplifica que esta es una medida clave con el caso del País Vasco. A raíz de su aumento de PMV, el volumen de inicios de obras de viviendas asequibles se multiplicó hasta alcanzar la cifra de 1.475 unidades en el periodo de noviembre a diciembre de 2022. Esto indica que en los dos meses posteriores a la subida, se iniciaron un 65% de las viviendas de todo el ejercicio. Cataluña también ha sido otra de las CCAA que ha tomado esta decisión. Con las subidas acumuladas de PMV que han realizado, se sitúan un 37% por encima de los pisos vigentes en Madrid. Específicamente el año pasado, la vivienda de protección oficial aumentó su precio más de un 10% en Euskadi con el fin de incentivar su construcción.

El PMV debe tener un incremento en consonancia con los costes de construcción, que viabilice las

promociones y permita un aumento del volumen construido.

“Lo más importante es que se cree un mecanismo de actualización automática, para no congelar el índice y para que esto no signifique un coste político cada vez que haya que realizarlo”, sentenció la presidenta de Asprima en la presentación del informe. Al respecto, la directora de estudios de Fotocasa, María Matos, comenta a este periódico que la rentabilidad es la principal razón que lleva a las promotoras y constructoras a apostar por un proyecto y que son empresas que en muchos casos responden ante inversores y que deben de obtener beneficios: “El riesgo es otro factor importante, y la desactualización de los precios es un indicativo de que ‘las cuentas no salen', sobre todo teniendo en cuenta el encarecimiento del 25% de los materiales en el último año”, condena la directiva de Fotocasa.

Respecto a la cantidad de proyectos urbanísticos que existen actualmente en Madrid, la presidenta de Asprima celebra la iniciativa e indica que son "muy necesarios" para el sistema inmobiliario del país. Actualmente sólo el sureste de la capital tiene una inversión de 22.000 millones de euros con cuatro megaproyectos donde se construirán más de 150.000 viviendas. Gran porcentaje de estos planes será destinado para vivienda protegida y Roca enfatiza en que "es fundamental no ponerle piedras en el camino a estos proyectos. Poco a poco vemos que salen licencias y se comenzarán a hacer las entregas de promociones".