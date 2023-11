Ferrovial vende a Arabia Saudí y Ardian el 25% del aeropuerto Heathrow de Londres

Ferrovial ha anunciado la venta de toda su participación en FGP Topco, la empresa matriz de Heathrow Airport Holdings Ltd, por 2.368 millones de libras (2.700 millones de euros al cambio actual), según ha informa la empresa a la CNMV.

La operación supondrá unas plusvalías por esa misma cuantía para el grupo de la familia Del Pino porque tenía contabilizada esa participación a valor cero, de este modo disparará su cifra de beneficio cuando cierre la desinversión.

Ferrovial, que ahora tiene sede en Países Bajos y cotiza en la Bolsa de Ámsterdam, pagará impuestos por la venta de Heathrow tanto en la filial británica como en la matriz holandesa pero no en España.

El grupo pone fin a una etapa de 17 años en el aeropuerto londinense después de la histórica compra en 2006 del gestor aeroportuario público BAA, el equivalente a la española Aena. Los problemas de deuda le llevaron a ir vendiendo activos y a dar entrada en Heathrow a otros inversores privados.

La transacción se realizará con dos compradores diferentes. Por un lado, el fondo de capital riesgo francés Ardian comprará un 15% del capital. Por otro, Ferrovial ha cerrado la venta del 10& al fondo soberano de Arabia Saudí (The Public Investment Fund). Ferrovial realizará una doble venta a través de entidades separadas.

Sin embargo, este acuerdo está sujeto a ciertas condiciones, como los derechos de adquisición preferente (right of first offer, ROFO) y el derecho de arrastre (full tag-alone right) que pueden ejercer otros accionistas de FGP Topco, según los estatutos de la sociedad y los pactos accionariales.

Entre fondos soberanos y planes de pensiones

Junto a Ferrovial, el primer accionista era el fondo soberano de Qatar (QIA), que tiene otro 25% pero hay otros cinco socios de referencia que podrán ejercer también su derecho a vender al mismo precio a Ardian y PIF.

El 12,6% del capital es propiedad del canadiense Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) y un 11% del fondo soberano de Singapur (GIC). Ambos están presentes en el capital junto a la empresa de origen español desde que se planteó la compra del grupo británico en 2006. Otro 11,2% del fondo de pensiones Australian Retirement Trust, otro 10% del China Investment Corporation y un 10% del estadounidense Universities Superannuation Scheme.

Además, el cierre completo de la adquisición depende del cumplimiento de las regulaciones aplicables en el sector de los aeropuertos y el visto bueno de las autoridades de competencia de Reino Unido o del propio Gobierno de Sunak.

Luke Bugeja, consejero delegado de Ferrovial Aeropuertos, ha destacado los logros durante los 17 años de inversión en Heathrow, incluyendo una inversión de 12.000 millones de libras, la construcción de la Terminal 2 y mejoras operativas que han convertido a Heathrow en uno de los aeropuertos más importantes del mundo en términos de conexión y tráfico en Europa.

A pesar de esta venta, Ferrovial sigue comprometida con el sector aeroportuario, manteniendo participaciones en otros aeropuertos clave en el Reino Unido, Turquía y Nueva York. Su presencia en el Reino Unido, que abarca más de dos décadas, continúa siendo fundamental para la empresa en todas sus áreas de negocio, con un enfoque en generar valor sostenible y un impacto social positivo.