Five Guys retoma su plan de expansión en España y abrirá más de seis locales

La cadena de hamburgueserías estadounidense Five Guys ha retomado sus planes de expansión por España y prevé recuperar el ritmo de aperturas que mantenía antes del parón sufrido por la pandemia con entre 6 y 8 inauguraciones por año. Así lo señala en una entrevista con Efe su director general para la Península Ibérica, Daniel Agromayor, quien destaca que en lo que va de año ya han sumado cuatro establecimientos hasta alcanzar la cifra redonda de 20 restaurantes operativos en el país.

"Las hemos pasado canutas, pero salimos en pie de esta crisis. La covid-19 no va a cambiar nuestra ambición de hacernos un hueco en el mercado español", asevera Agromayor en alusión al fuerte impacto en el negocio de la restauración que tuvieron las restricciones aprobadas para intentar evitar la propagación del virus.

Agromayor recalca: "Yo lo que le he dicho a los inversores y a los dueños es que España sigue siendo un gran país para nosotros, y que esto pasará, no sé cuando, pero pasará. Vamos a salir reforzados y hay una oportunidad (de negocio) incluso más grande que antes".

"Les he pedido que me permitan recuperar la velocidad de crucero y abrir en torno a 6-8 restaurantes por año, como hicimos en 2017, 2018 y 2019", recuerda. Con la Covid-19, Five Guys ha pasado a depender más que antes del servicio de envío a domicilio, aunque su modelo continúa basado en la experiencia en su local.

"El 'delivery' ha crecido en nuestras ventas totales pero de forma artificial, se ha sobredimensionado. Cuando pase todo esto, no volveremos a las cifras de antes porque es verdad que hay nuevos usuarios que lo han probado y les gusta, pero tampoco serán tan altas como ahora", pronostica.