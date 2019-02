Food52: las escritoras que se hicieron millonarias creando una web de cocina

Cada vez hay más páginas web y sus especialidades son muy variadas. Sin embargo, hace apenas 10 años iniciar un proyecto online no era tan fácil y no todo el mundo apostaba por financiar estas ideas por miedo a si tendrían éxito en el futuro. Quienes rechazaron financiar el proyecto de Amanda Hesser y Merrill Stubbs en 2008 probablemente hoy se arrepienten. En 10 años han convertido su página web en una sitio de referencia para el sector culinario, con una comunidad de 13 millones de usuarios que el año pasado reportó 30 millones de dólares.

Amanda Hesser y Merrill Stubbs han estado vinculadas a este sector aunque no por ser cocineras, sino porque se dedicaban a escribir sobre ello. Ambas siguieron un camino similar, nacieron en una familia de 'chefs', aunque apostaron por la comunicación y, antes de embarcarse en su proyecto común, fueron escritoras y editoras de diferentes medios de comunicación vinculadas a la cocina, como recogen en la página web de Food52. Se conocieron en 2004, cuando Amanda contactó con Merrill para investigar y probar recetas que publicaron posteriormente en un libro de cocina del New York Times, 'The Essential New York Times Cookbook: recetas clásicas de un nuevo ciclo'.

A partir de entonces establecieron una amistad y sentaron las bases del proyecto Food52 que iniciaron en 2008. La idea vino después de que no encontraron ningún sitio web completo para los amantes de las recetas. Por lo que decidieron crear ellas mismas Food52, una comunidad para intercambiar recetas, vídeos, venta de utensilios o artículos culinarios, entre otros.

Mira también Chris Janson, de vagabundo a ser estrella de la música country a nivel mundial

El proyecto era bastante innovador por el factor de internet: 10 años atrás pocas marcas contaban con página web, pero menos aún nacían directamente online. Por ello, la financiación fue complicada y la consiguieron gracias a la ayuda de algunos familiares y con el dinero por adelantado que obtuvieron antes de publicar uno de sus libros, como explican en la BBC.

La web tuvo muy buena acogida desde el principio. Pasado un año consiguió 750.000 dólares de financiación y en los años siguientes, conforme aumentaban los usuarios, también lo hacían los inversionistas. En la actualidad, la empresa cuenta con 13,3 millones de dólares en financiación. Una cifra que se compensa con los ingresos generados: en el último año fueron de 30 millones. Las ganancias vienen principalmente de la venta de utensilios a través de su página web, donde hasta 2018 vendían diferentes marcas y, desde el año pasado, cuentan con una firma propia para sus productos.

La innovadora idea, que fue pionera en el sector, sigue adaptándose continuamente al mercado, que tiene cada vez más competidores. Para ello cuentan con un equipo de cerca de 80 trabajadores, divididos en diferentes departamentos. Además del equipo profesional, los propios usuarios tienen un papel fundamental a través de las redes sociales, que actualizan diariamente. En Instagram superan los 2 millones de seguidores y en Youtube tienen más de 30.000 suscriptores.