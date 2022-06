El Gobierno y Amber toman por asalto Indra en un golpe de mano histórico

Golpe de mano histórico en la junta general de accionistas de Indra. La asamblea concluye con un terremoto: el cese inmediato de Alberto Terol, hasta ahora 'jefe' de los independientes, y de tres consejeros independientes junto con la no reelección de una cuarta. Esto ha sucedido gracias a la introducción 'in extremis' en el orden del día de unas votaciones 'ad hoc' por Amber Capital, la gestora fundada y dirigida por Joseph Oughourlian que se ha consolidado como 'caballero blanco' de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Sale adelante la entrada de Sapa, a través de Jokin Aperribay, en el máximo órgano de decisión.

La salida de Alberto Terol era, como avanzaba La Información, clave en la junta general de accionistas. El consejero independiente coordinador había presentado durante el consejo de administración de esta mañana su intención de dimitir con efectos de mañana viernes. Esto, en teoría, allanaba el camino para Sapa y para la Sepi en su intento por 'tomar el control' de la compañía. Sin embargo ha habido un giro de guión a última hora desarrollado por Oughourlian.

El fondo ha introducido, dentro del turno de intervenciones, la votación de cuatro puntos extra en el orden del día: el cese del propio Terol con efectos inmediatos (y no a partir de mañana) y de otros tres consejeros independientes muy cercanos a este, como son Carmen Aquerreta, Enrique de Leyva y Ana de Pro, especialmente críticos con la posición de la Sepi Finalmente se ha votado y ha salido adelante con un 53% de los sufragios en una votación muy ajustada y que ha tenido a la Sepi, a Amber y a Sapa, junto con otros accionistas más pequeños, entre los que lo han respaldado.

Este no ha sido el único giro de guión en favor de la Sepi y en esta particular batalla accionarial. En el orden del día sí que estaban dos puntos clave: la reelección de Isabel Torremocha como consejera independiente por otro mandato de tres años y la designación de Jokin Aperribay como representante de Sapa. La votación de la primera no ha salido adelante con un rechazo del 52,%, por lo que Torremocha, cercana a las tesis de Terol, también saldrá del consejo. Por su parte, Aperribay sí que entra con un respaldo del 53,6%.

Cómo se justifica

Uno de los representantes de Amber Capital ha defendido este cese de los independientes en la necesidad de contar "con una mayor cohesión y estabilidad" en el consejo. Entiende que las circunstancias que se han venido dando en el consejo "hacen aconsejable desde el punto de vista de interés social que el consejo pueda tomar la iniciativa para una reestructuración más amplia respecto de la composición".

En la misma junta, la decisión ha sido contestada por dos de los consejeros independientes cesados. Alberto Terol asegura que se había mantenido hasta el final precisamente porque tenía una "intuición" de que se iba a formalizar este acuerdo 'in extremis' para sacarlo a él y al resto del consejo. "Ante ese pacto entre Sepi, Sapa y Amber, no se mantiene la mayoría de independientes y esto coloca a Indra en una situación absolutamente anómala", ha defendido, a la vez que argumenta que eso los dejaba sin la posibilidad de "defender los intereses de más del 60% de los accionistas que no están en el consejo".

Terol ha afirmado: "Vencerán pero no convencerán". "La escandalera que va a crear esto va a ser monumental; si efectivamente mi cese sucede, indudablemente habremos hecho algo que perjudica muy gravemente a la compañía", concluye.