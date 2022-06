El enigma de Indra: la salida de Terol, clave para la ‘toma’ de Sepi en la junta

Llega el día marcado en rojo en el calendario de Indra desde hace semanas. La compañía se enfrenta a una junta general de accionistas clave que está llamada a ser el principio de la ‘toma de poder’ de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) un año después de la destitución de Fernando Abril-Martorell. Todos los ojos están puestos sobre Alberto Terol, hasta ahora ‘jefe’ de los independientes y líder del sector crítico del consejo de administración. Él anunció su intención de presentar su dimisión al término de la asamblea, un movimiento que será determinante para acabar de una vez con la división interna en el máximo órgano de decisión. La venta de todas sus acciones en la compañía por casi 600.000 euros abre más la puerta de salida.

Terol es el consejero decano en Indra. Finaliza ahora su cuarto mandato. El último ha sido excepcional, pues el reglamento contemplaba que sólo en casos muy justificados se podrían superar los tres (de tres años cada uno). Formalmente finaliza su periodo este viernes 24 de junio, justo un día después de la junta general. Esto hace que su salida no se vaya a producir durante la asamblea, sino después. Él ha manifestado “su intención de dimitir y cesar” en todos sus cargos a la finalización de la reunión, a la que asistirá. Lo lógico es que el consejero independiente salga y allane el camino para la nueva etapa de la compañía. Y esa venta de las acciones es un claro signo de ello.

Si no lo hace se tendrá que esperar a una próxima junta extraordinaria para ratificar su marcha. Hasta esta misma semana no existía la certeza de que eso vaya a suceder tras la asamblea. Él se ha mostrado contrario a esta ‘toma de poder’ de la Sepi en la compañía. Lideró la ‘rebelión’ de los independientes que evitó el nombramiento de Marc Murtra como presidente ejecutivo. Él preside la Comisión de Nombramientos que elaboró, por mayoría, un informe contrario a la entrada de Jokin Aperribay como consejero dominical del fabricante de defensa español Sapa, socio del Gobierno y de la propia Sepi. Y su mantenimiento hasta el final en esta particular batalla lo justifica en esa defensa de la gobernabilidad basada en una mayoría independiente.

Desde los aliados de la Sepi buscan abrirle aún más las puertas de salida el ‘jefe’ de los independientes. Ese informe contrario al nombramiento de Aperribay elaborado por la Comisión que él preside, y que finalmente fue ratificado por el consejo con mayoría de independientes ‘aliados’ del propio Terol, se basaba en dos factores. Sapa no había llegado al 7,7% necesario para solicitar un consejero y la fórmula financiera elegida -a través de derivados con Deutsche Bank- no reflejaba su potencial permanencia. La llegada de Amber Capital, gestora fundada y dirigida por Joseph Oughourlian, permitirá ‘agrupar’ los votos de ambos para reforzar la posición del grupo vasco para su entrada y ‘quitar’ razones a Terol para su enroque, según explican fuentes conocedoras.

Pese a ese rechazo por mayoría del nombramiento de Aperribay, el consejo sí mantuvo ese punto en el orden del día de la junta debido a que al contar con más del 5% tenía pleno derecho a ejecutar esa modificación. Su nombramiento no necesita la luz verde al incremento en el número de consejeros, siempre que éste se sitúe por debajo de 15. Hoy son 13. Si Terol no dimite antes de la junta general, Aperribay ocuparía un decimocuarto puesto y el hueco que deje el 'jefe' de los independientes tras su salida al día siguiente sería ocupado por el tercer dominical de Sepi, que podría ser propuesto por un consejo previo a la asamblea.

La junta de este jueves será el paso previo para una extraordinaria en unas semanas que ratificará a Murtra como presidente ejecutivo

La llegada de Aperribay fue rechazada no sólo por la mayoría independiente del consejo de administración sino también por los principales asesores de voto. Pero la Sepi va a hacer valer su 25% de las acciones, junto con el 8% que ya habría alcanzado -aunque no notificado- la propia Sapa y el 4,1% de Amber Capital. Esto supone casi el 40% de los votos. Fidelity, que tiene más de un 11%, no ha adelantado su voto. Sí lo ha hecho Norges, que aseguró que votaría en contra. Previsiblemente es un punto que saldrá adelante y que claramente allanará el camino para la 'toma de control' con el nombramiento de Marc Murtra como presidente ejecutivo.

Este último paso, el de la designación de Murtra, se podrá hacer en una junta general extraordinaria, pues ahora sería imposible modificar el orden del día. Lo lógico es que la convocatoria se produzca durante el mes de julio. Ahí llegará un consejo en el que la Sepi y sus socios lograrían la mayoría suficiente para seguir adelante con la gestión. Los tres dominicales de la sociedad estatal, junto con el de Sapa y los dos ejecutivos, junto con el propio Murtra son mayoría tanto en un consejo con trece miembros, como en uno de catorce. En este último, el presidente podría ejercer su voto de calidad.

A la salida de Terol se podría sumar también la de Carmen Aquerreta, pariente del primero y una de sus aliadas de los independientes críticos. Asesores de voto como Corporance ponían en duda su independencia en el último informe, debido a su vinculación histórica con Deloitte, auditor de Indra desde el año 2016. Hay quien da por hecho internamente que también decidiría poner fin a su mandato de manera prematura (acabaría el próximo año 2023). Al resto de aliados, entre las que despuntan Ana de Pro o Silvia Iranzo, también les queda un año. Francisco Javier García, expresidente de Seat, es el único independiente nombrado en la 'era Murtra'.

La fuerte división interna y la difícil gobernabilidad de la compañía se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo la mayoría de independientes en el consejo se puede volver contra los equipos gestores y su estabilidad. La junta de este jueves marcará un antes y un después. Además de la llegada de Aperribay y la dimisión de Terol, ratificará al propio García, al consejero ejecutivo Luis Abril, la independiente Isabel Torremocha y los dominicales de la Sepi Antonio Cuevas y Miguel Sebastián.