Griffiths (Seat) confirma el interés en una segunda plataforma eléctrica en Martorell

El CEO de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, ha asegurado este viernes que va "a luchar" para conseguir la segunda plataforma eléctrica en la planta del grupo en Martorell (Barcelona). Lo ha declarado a los periodistas tras la presentación del Cupra Tavascan en Berlín (Alemania) en un acto que ha contado con el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent.

"En 2030 necesitamos la segunda plataforma eléctrica. Soy optimista, voy a luchar para conseguirlo, pero no se puede hacer de un día para otro", ha dicho. El directivo ha afirmado que "hay que tener ambición y planes" para conseguirlo y que es importante enseñar que se tiene éxito en el lanzamiento de coches eléctricos en el mercado español.

Sin embargo, si se quiere "fabricar más coches eléctricos en España, hay que empezar a venderlos", y ha lamentado una vez más que esté a la cola de Europa en electrificación. Griffiths ha subrayado que "no hay discusión" en el futuro de la marca Seat, ya que tendrá su papel en la entrada en la movilidad sostenible de las nuevas generaciones. "No tiene sentido que Seat intente hacer lo mismo que Cupra", ha puntualizado, y ha añadido que debe ser una marca complementaria y dar respuesta a las necesidades de los jóvenes que, según él, no solo quieren coches, quieren movilidad.

Competencia china

Sobre la llegada de vehículos de marcas chinas al mercado europeo, Griffiths ha explicado que las marcas europeas sufrirán y que es necesario "estar preparado". Ha asegurado que hay "coches muy, muy buenos" y que las marcas chinas tienen mucho interés en crecer en el mercado Europeo. Preguntado por el anuncio de una futura entrada en Estados Unidos y Canadá de Cupra, ha matizado que es "una estrategia complicada" y que se deberá hacer con un porfolio y un sistema de distribución adaptados al mercado norteamericano.