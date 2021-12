Al Ministerio de Industria se le acumula el trabajo en Cofides, la sociedad a través de las cual ha articulado su fondo para empresas alternativas a la SEPI. Con 18 expedientes bajo análisis y la previsión de que sean muchos más desde que el Gobierno relajó las condiciones de rescate, la entidad presidida por José Luis Corbelo ha recibido una última petición de auxilio. La ha formulado el grupo DC, de la familia Díaz Carbajosa, conocida por ser, principalmente, la dueña del distribuidor de café Oquendo.

Según las fuentes consultadas por La Información, la compañía con sede en Gijón (Asturias) ha pedido 13,4 millones de euros de rescate en forma de créditos ordinarios y participativos que se repartirán casi a partes iguales. Es una ayuda que irá destinada a proteger los negocios del grupo afectado por la pandemia. Preguntados por este medio sobre la solicitud de ayuda, desde el grupo optaron por no hacer comentarios.

El negocio más icónico de DC es Cafés Oquendo, uno de los diez primeros operadores de café a nivel nacional y una marca que se ha expandido a más de 27 países. No obstante, la familia Díaz Carbajosa engloba bajo su holding Regisa DC SA el negocio del Casino de Asturias o la constructora Dicar, entre otros. La suma de todas las actividades del holding (desde máquinas de vending hasta fincas y ganadería) suponen una cifra de negocio de 129 millones de euros de ingresos en el último año previo a la crisis sanitaria.

La solicitud a Cofides está justificada en el golpe de la pandemia, que rebajó en más de 50 millones sus ventas y obligó al grupo a cerrar con un resultado de explotación negativo, de acuerdo a la última memoria depositada en el Registro Mercantil. Como primera respuesta, la compañía renegoció con acreedores y se armó de liquidez a través de préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). La información mercantil también revela que el número medio de empleados se redujo drásticamente debido a que muchos estaban acogidos a distintos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Esto, no obstante, no supone "una reducción relevante del personal contratado", indica la memoria.

El expediente de Regisa se unirá ahora a otros 17 que están siendo analizados por distintos asesores financieros y jurídicos, entre los que están las Big Four y reconocidos despachos de abogados. Entre las empresas que se han acogido a la ayuda de Cofides son la hotelera Garden (18, 6 millones de euros), la cadena de gimnasios Be One (24 millones) o el grupo de restauración Tragaluz (5,5 millones). Otros expedientes han derivado en Cofides tras haber sido rechazados por la SEPI, como es el caso de la aerolínea Albastar o la agencia de viajes Pangea.

Más permisividad

Hasta el momento, solo dos solicitantes han recibido luz verde para recibir los primeros fondos: el interiorista Martínez-Otero y la firma de objetos de porcelana Lladró. La previsión es que en los próximos meses muchas más empresas sigan los pasos de las firmas mencionadas y agoten el fondo de Cofides, dotado con 1.ooo millones de euros. Una de las razones por las que engordará el número de solicitantes llega desde Bruselas, que ha posibilitado que las ayudas de Estado puedan solicitarse hasta junio de 2022.

El otro motivo lo ha dado el propio Gobierno de España al relajar recientemente las condiciones para acogerse al fondo de Cofides. Para favorecer la entrada de nuevos expedientes ya no será necesario para el solicitante acreditar que la pandemia ha mermado las ventas en más de un 20% durante 2020. También se elimina el veto a las empresas "en crisis" antes de la pandemia y bastará con acreditar que ahora son viables.

Pero el listado de requisitos favorables no termina ahí. A partir de ahora, las empresas con solo 10 millones de facturación podrán acogerse al fondo de rescate. El importe mínimo de operación por beneficiario se disminuye ligeramente, si bien el máximo (25 millones) se sigue manteniendo. El resto de peticiones de mayor cuantía deberán seguir examinándose ante la SEPI.