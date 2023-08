Hannun anuncia un pacto para la compra el 51% de la compañía danesa We do Wood

Hannun sale de compras nuevamente y ahora anuncia que ha cerrado un acuerdo de compra para hacerse con el 51% del capital de la compañía danesa de diseño y producción de muebles minimalistas We Do Wood, por un total de 273.000 euros. Así, la operación prevé la atribución de un paquete de acciones de la empresa que comercializa por internet decoración y muebles sostenibles, a la dirección de We Do Wood, como parte de un plan de recompra.

Según ha informado Hannun, se espera que la compra se formalice entre los meses de septiembre y octubre de este año y el acuerdo también contempla la posibilidad de adquirir el 49 % restante en el futuro.

Para Hannun, esta operación aportará valor añadido a sus accionistas y permitirá incrementar el catálogo y la expansión en los países escandinavos.