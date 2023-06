Hijos de Rivera factura un 19% más pero ve caer su beneficio tras reducir márgenes

La corporación Hijos de Rivera, que aglutina marcas como la cerveza Estrella Galicia, incrementó su facturación un 19% durante 2022, hasta los 724 millones de euros, debido a la recuperación de la hostelería una vez superadas las restricciones de la pandemia y la vuelta del turismo internacional, según ha explicado su presidente ejecutivo, Ignacio Rivera, en un encuentro celebrado en el museo MEGA que posee en A Coruña.

Sin embargo, la compañía familiar vio caer sus beneficios un 11,6% por el "acusado incremento de costes de las materias primas y los suministros", que, junto a la decisión de la empresa de no trasladar estas subidas de precios a sus productos, han dejado la cifra de beneficios en 83,9 millones de euros.

“Este año nos ha tocado hacer un ejercicio de responsabilidad para intentar amortiguar el impacto de la incesante escalada de precios, no solo por la inflación, sino los derivados de los problemas de suministros a nivel global. Por ello no se han repercutido dichos costes de manera trasversal, lastrando negativamente nuestra cuenta de resultados. Son decisiones de las que no nos arrepentimos y que forman parte de nuestro ADN, de una empresa responsable, familiar y centenaria”, señala la compañía en una nota.

La cervecera ha previsto una inversión total de 450 millones de euros para el trienio 2022-2024, de los cuales ejecutó 153 el año pasado. Estos planes contemplan la apertura de una nueva fábrica en Morás (Arteixo) para el año 2024 que dará servicio a los negocios de cerveza y aguas. A cierre de 2022, su plantilla había crecido un 8% hasta los 1.573 empleados (el 91% con empleos indefinidos), y proyectan aumentar esta cifra otro 30% en el presente ejercicio.

El pasado año, Hijos de Rivera vendió 494 millones de litros de cerveza, un 10% más que el precedente, de la mano de sus insignias Estrella Galicia y 1906. El negocio de aguas, formado por las marcas Cabreiroá, Agua de Cuevas, Fontarel y AUARA, creció un 14,5% hasta comercializar 217 millones. Por último, otros productos como las sidras Maeloc o los vinos Ponte da Boga siguen ampliando su presencia internacional y alcanzan los 76 mercados en todo el mundo.

La Corporación también ha dado a conocer los resultados del informe encargado a la consultora Steward Redqueen, donde cifra en 51.700 empleos el impacto de su actividad en España, cuya cadena de valor aportaría un total de 2.416 millones de euros al PIB nacional.