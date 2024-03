Historias de un carro de la compra: quién está detrás de los productos de tu súper

La gran distribución en España suma una cuota de mercado total superior al 84%, según Kantar. Solo Mercadona ya suma el 27,6% de mercado. Le siguen, a cierta distancia, Carrefour (7,5%), Lidl (6,1%), Dia (4,8%), Eroski (4,3%), Consum (3,7%), Alcampo (3%) y Aldi (1,6%). Millones de hogares españoles hacen la compra a diario en sus establecimientes y, al menos, 2 de cada 10 cestas ya se realizan solo con productos de marca blanca. De ahí la relevancia de conocer más de cerca qué ha llevado a estas grandes superficies a optar por darle su confianza a un determinado proveedor. El director comercial de Carrefour, Jorge Ybarra, da una pista: "Estas alianzas nos ayudan a fidelizar al cliente por calidad y el precio". Solo esta cadena de distribución, con casi 1.500 establecimientos en toda España, ofreció a sus clientes 16.000 productos de unas 1.200 pymes ubicadas en entornos rurales.

Una relación que no solo beneficia a las cadenas de supermercados. El profesor del International School of Agri Management (ISAM), David Uclés, apunta que "el propio crecimiento de la distribución está impulsando el aumento de la dimensión de sus proveedores" y añade que, según la Red Contable Agraria Nacional (RECAN), "la renta neta de las explotaciones con mayor dimensión crecieron el 161% entre 2009 y 2021, mientras que las de menor solo aumentaron un 26%". A su juicio, en la agricultura, "las economías de escala son cada vez más relevantes".

Mercadona: 'revolución' en el departamento de Compras

Mermeladas de melocotón y fresa de Alcurnia Alimentación, el queso provolo de Latteria Soresina, los huevos frescos de Huevos Guillén y los productos cárnicos de la cooperativa cordobesa de Covap son solo algunas de las empresas que están detrás de los 3.000 proveedores con los que trabaja Mercadona. La distribuidora de alimentación, líder por cuota de mercado en España, generó un volumen de compra de 28.320 millones de euros en España y Portugal, 27.142 millones para proveedores españoles, según su 'Memoria Anual 2023'. Además, el año pasado, Mercadona realizó un movimiento esencial: la reorganización de su departamento de compras para ganar agilidad. En concreto, ha simplificado en dos direcciones generales este área frente a las 7 anteriores: "Compras Mar, Fruta, Verdura, Horno y Listo para comer' y 'Compras y Prescripción Secos'.

“Hemos logrado un modelo de venta de los alimentos muy baratos, pero eso no se puede hacer si los agricultores no ganan dinero”, sostenía el presidente de Mercadona Juan Roig durante la presentación anual de resultados hace unos días. En esta línea, la distribuidora es firmante del 'Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria', que impulsa el Ministerio de Agricultura. Además, las pymes que trabajan con Mercadona debe cumplir unas 'Pautas de Conducta Ética para Proveedores', que están alineadas con el Pacto Mundial de Naciones Unidas y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La distribuidora también tiene su propia política de bienestar animal.

Carrefour: Embutido salmantino con un sabor único

"Somos referentes en España en apoyo a nuestros proveedores con medidas concretas", defiende por su parte el director comercial de Carrefour quien menciona los más de 60 proyectos para ofrecer productos eon el sello 'Círculo de Calidad Carrefour'. "Se trata de acuerdos con productores locales que garantizan ofrecer todo el año tomate Km 0 y relaciones con 66 lonjas, con las que se mantienen compromisos y acuerdos de compra", explica Jorge Ybarra. La segunda cadena de supermercados por cuota de mercado también firmó en 2021 el Pacto de Transición Alimentaria, a través del que están desarrollando productos saludables.

'Los Majadales de Flores', con sede en la población salmantina de Villaseco de los Gamitos, esta de enhorabuena: acaba de recibir la distinción de "Mejor Pyme Nacional' en la XX edición de la Jornada Nacional de Pymes Carrefour. "Una enorme alegría para una pequeña empresa de 25 trabajadores", explica su gerente e hija del fundador Patricia Revesado Calvo. Esta pyme provee de embutidos (cerdo blanco, ibéricos, cebo...) a Carrefour, lo que en su opinión es "una oportunidad muy buena de llegar a un público más amplio y darnos a conocer". Para Patricia se trata de "un distribuidor de calidad contrastada", que valora su apuesta por las materias primas y un sabor característico."Mi padre me enseñó a vivir y disfrutar de la empresa, dándole todo lo que necesita para hacerla más fuerte. Estoy segura de que estaría orgulloso de este premio", rememora.

Alcampo: fresas 'Candela' y cebollas dulces con DOP

El grupo de origen francés Alcampo, con 531 centros distribuidos por todo el país (79 hipermercados y 452 supermercados), publicó la semana pasada que había realizado compras a 4.300 proveedores españoles por un montante total de 4.004 millones de euros. Esto es un 7% más que el año pasado. Además, los diferentes establecimientos del grupo han realizado transacciones con unos 1.150 productores de su entorno, para incluir productos de cercanía por un valor de 252 millones de euros. En total, la distribuidora ofreció 3.860 productos de marca blanca en 2023 tras incorporar 281 productos nuevos. De todos ellos, 312 contaban con Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP).

La localidad onubense de Lepe es muy famosa por la calidad de sus fresas. Estos días se encuentran inmersos en plena campaña de recogidas de esta fruta y la variedad 'Candela', cultivada por Agromartín se han hecho un hueco en los lineales de Alcampo. Lanzada en 2011, tras una fuerte inversión en I+D, en esta compañía familiar siguen investigando nuevas variedades que "no solo se adapten a las características especiales de nuestro suelo, sino que aporten un valor añadido". Así lo explica su responsable de Marketing e hija del fundador, Victoria Martín. "Somos conscientes de lo que hay detrás de cada producto, que es una historia de superación", apunta.

Y 'superación' es el término que mejor define la biografía del creador de Agromartín José Antonio Martín: "Mi padre empezó como autónomo en la agricultura de secano de la época", comenta su hija quien añade que para lograr el sueño de poner en marcha su propia explotación tuvo que embarcarse en la pesca del langostino en Angola. "Con todo el dinero que ganó, más un préstamo familiar, plantó las primeras fresas", explica Victoria. Ahora, Agromartín forma parte de 'Plus Berries'. "Se trata de un grupo de empresas familiares con el que queremos llegar con más fuerza a más clientes", comenta Victoria. 'Plus Berris' facturó el año pasado 78 millones de euros, solo con Agromartín ingresaron 32 millones de euros. Pero, ¿cómo es trabajar con Alcampo? "Todo esta muy analizado. No te puedes imaginar la cantidad de perfiles cualificados que se necesitan: ingenieros, abogados, administrativos... Hay miles de procesos", señala al respecto.

Apenas a 25 kilómetros de Zaragoza, en Fuentes de Ebro, tiene su sede 'Jumosol'. Se trata de una pyme familiar que produce cebolla dulce, que venden a granel o cortada y envasada. La peculiaridad es que se trata de la única cebolla con Denominación de Origen Protegida (DOP) propia en España: 'Cebollas de Fuentes de Ebro'. "Es un regalo de la naturaleza", resume Daniel Molina quien junto a sus hermanos Jorge Juan y Samuel dirige la compañía. Su relación con Alcampo data de los años 80. "Fueron los primeros que apostaron por meter la cebolla dulce en toda España. Funcionó tan bien que, desde 2003, producimos para su marca propia", apunta. En la actualidad Jumosol dispone de un obrador en el que hace cebolla cortada lista para consumir y donde están adaptando una receta de cebolla caramelizada de la madre de Daniel, para producirla industrialmente.