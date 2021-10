Los hoteles Silken cambian de imagen y lanzan un nuevo programa de aperturas

La cadena española de hoteles urbanos Silken cambia de nombre e imagen 20 meses después del estallido de la pandemia. La compañía especializada en establecimientos de cuatro estrellas ha presentado su cambio de marca -pasa de denominarse Silken Hotels- y planea nuevas aperturas para los próximos meses. Pese al golpe de la pandemia al sector turístico, que obligó a cerrar la mayoría de establecimientos y más tarde a operar con ellos a medio gas, la compañía no descarta que algunas de estas sean fuera de nuestras fronteras.

Sobre el plan de aperturas, la cadena que en el pasado perteneció al grupo inmobiliario Urvasco espera terminar su plan hoja de ruta con 35 hoteles, de los cuales solo uno es en propiedad y la más de la mitad (18) en arrendamiento. "Pese a la pandemia, estamos en máximos históricos en hoteles en propiedad", ha explicado el director general de Silken Hotels, Javier Villanueva. Actualmente su portfolio se concentra en España y Andorra, con una apuesta más decidida por el sector urbano que el vacacional.

Antes de la pandemia, Silken cerró el año 2019 con sus mejores números. La cadena cerró el ejercicio récord para el turismo con una facturación superior a los 93,3 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 4,3% respecto al año anterior. También mejoró su porcentaje de ocupación, especialmente los hoteles gestionados en la zona cantábrica. En paralelo, anunció en enero del pasado año, justo unos meses antes del estallido de la pandemia, una inversión de 25 millones de euros para renovar parte de su oferta.

La llegada del coronavirus en marzo, no obstante, modificó los planes previstos. Las restricciones impuestas por la pandemia provocaron el cierre de los hoteles, que no se reactivaron hasta la caída del estado de alarma. Con todo, el ejercicio se cerró con una caída de las ventas del 70%, según han reconocido responsables de la cadena este martes en un encuentro con distintos medios de comunicación. No hay datos de cuáles fueron las pérdidas para dicho periodo.

La situación excepcional también llevó al grupo a poner en marcha un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) entre su plantilla -emplea actualmente a 940 trabajadores- y a acogerse a préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial. En suma, Silken solicitó 12 millones de euros, sumando las ayudas de la sociedad matriz y la de sus hoteles participados.

Ahora el horizonte es distinto. La compañía espera un repunte de las ventas del 40% para este 2021 y entrar en beneficios en el próximo ejercicio. Los niveles previos al coronavirus, sin embargo, no se esperan hasta 2023. Se trata de un horizonte temporal al que se han fijado las grandes corporaciones del sector como NH y Meliá. Todas ellas coinciden que el primer síntoma positivo tras la crisis sanitaria ha sido la recuperación de los niveles de ocupación, pero todavía se espera a que lo haga el nivel de precios, lo que repercutirá directamente en los ingresos.