Iberia y sindicatos buscan resolver 'in extremis' el conflicto del 'handling'

Horas decisivas para zanjar el conflicto del 'handling' de Iberia. Compañía y sindicatos mayoritarios dispondrán este jueves de la última bala para llegar a un acuerdo tras rebasar el plazo límite ofrecido por Aena a Iberia y al resto de agentes de 'handling' para comunicar si optan por asistir a sus propios aviones o por el contrario contratar a un operador externo.

Desde Iberia aseguran que retomarán la mesa de diálogo este jueves con la intención de negociar con los sindicatos "hasta el último instante posible en busca de un acuerdo que garantice el futuro del negocio y de los trabajadores". El reloj correrá hasta las 16.00 horas de este jueves, cuando la aerolínea ha sido citada por el gestor aeroportuario para comunicarle su decisión.

Para entonces, tanto Iberia como las fuerzas sindicales esperan tener cerrado ya un acuerdo respecto al personal de asistencia en tierra de la aerolínea, cuya base, explican desde UGT, se está trabajando sobre la propuesta que Iberia puso sobre la mesa el pasado lunes para crear una nueva empresa, participada al 100% de IAG, que aglutine a los empleados de todos los centros de trabajo de la Dirección se Servicios Aeroportuarios. Fuentes del sindicato explican que los últimos flecos por cerrar pasan por transcribir las garantías y mejorar la propuesta presentada por Iberia, que "necesita más tiempo para estudiar las cuestiones planteadas".

Un plan de 1.727 bajas

Dicha propuesta planteada por la aerolínea madrileña recoge también un plan desvinculación de 1.727 personas hasta el 31 de diciembre de 2026, que se realizaría a través de un plan de bajas incentivadas para los empleados menores de 56 años en el momento de la extinción del contrato.

La propuesta no fue bien recibida por los sindicatos, que pedían que la propuesta de Iberia sólo se aplicase en los aeropuertos afectados por la pérdida de las licencias, y no en aquellos en los que había conservado la realización del 'handling'. En este contexto, UGT amenazó a la compañía con convocar una huelga indefinida si no se daban "las soluciones adecuadas e inmediatas" para concluir las negociaciones.