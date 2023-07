Indexa Capital aterrizará en la bolsa con un 'listing' y 150 millones de valoración

Indexa Capital aterrizará en bolsa a mediados de este mes de julio con un 'listing' sin levantar capital nuevo y una valoración de casi 150 millones de euros. La plataforma de inversión automatizada fija múltiplos relativamente conservadores respecto a los 1.700 millones de activos bajo gestión. El precio al que saldrá al BME Growth, tras un análisis del asesor BlueBull, será 10,30 euros por acción. La firma, liderada por François Derbaix, Unai Ansejo y Ramón Blanco, contempla adquisiciones de otros competidores en España, Francia y Bélgica.

Este miércoles se ha publicado formalmente el folleto de salida en el mercado alternativo. Bluebull, que fue uno de los asesores contratados para el proceso de estreno en el parqué, fijó en su informe un umbral de valoración de entre 137 y 156 millones de euros. Combinó métodos como los descuentos de flujo de caja con las 'cotizaciones' comparables con rivales en Alemania (Scalable Capital) o Japón (WealthyNavi) y los precios fijados en las últimas transacciones. El ejercicio se basa en una previsión: multiplicar por casi 9 el volumen de activos bajo gestión hasta los 15.000 millones en 2031.

El consejo ha decidido establecer un precio por acción que implica prácticamente 150 millones. Esto representaría un ligero ajuste respecto a los 180 millones de euros que se fijó en una de las últimas transacciones en secundario de acciones entre los diferentes socios en la que se traspasó el 2% de la compañía. El contexto es de un mayor ajuste de precios en el sector tecnológico en general. Por ejemplo, la cotizada japonesa WealthyNavi, que opera en un mercado muy similar a la española, ha reducido su cotización en el último año un 26%.

Otro caso es el del rival belga Easyvest que hace unos días anunció una ronda de financiación de 3,1 millones de euros. Esto implicaría una valoración previa a la entrada del capital nuevo de unos 14 millones. Sus activos bajo gestión se elevan a unos 100 millones y siguen perdiendo dinero. Esto hace que su valoración sea de un 13% respecto a los activos. La española, que sí que es rentable y crece más rápido, se sitúa sensiblemente por debajo del 10%.

La modalidad elegida es la de 'listing' sin emisión de acciones nuevas. Se ha aprobado un bloqueo ('lock up' en la jerga) para los accionistas más relevantes, lo que impide vender una parte relevante de las posiciones. En concreto, se establece que sólo los que tienen menos del 1% de los títulos totales puedan vender todo ahora. Los que ostentan entre el 1% y el 8% sólo podrán deshacerse de un 2% de sus participaciones cada mes. Los que tienen más de ese techo tendrán un límite del 1%. Tanto los directivos como empleados podrán tanto comprar nuevos títulos -en caso de que no estuvieran dentro del plan de 'stock options' como vender-.

Hoy por hoy, el accionariado está muy repartido aunque con un peso específico de los fundadores y del 'inversor ancla' que es el fondo de inversión español Cabiedes & Partners. En concreto, Derbaix es el máximo accionista con el 20,4% de los títulos y la gestora española suma el 19%. Por detrás se sitúan Unai Ansejo (16,7%), Ramón Blanco (8,4%); el antiguo consejero delegado del Banco Bilbao Vizcaya, Pedro Luis Uriarte (6%); el fondo All Iron Ventures (5%) y Veriditas Ventures -de Yago Arbeloa, empresario hermano del exjugador del Real Madrid-, y Fides Capital (Iberagentes) con el 5% cada uno. Hay otros 28 socios que tienen menos del 5%. Entre todas las rondas han levantado casi 5 millones de euros, por lo que esta capitalización implica relevantes múltiplos para todos ellos.

Cómo funciona el 'listing'

Ese 'listing' implica que no salen a cotizar acciones nuevas. ¿Cómo funciona? El precio teórico fijado es de 150 millones de valoración (10,3 euros por acción). Las personas que tienen un bróker online pueden poner orden de compra o venta. El precio se fija dos veces al día, pues la modalidad es la de 'fixing', como la inmensa mayoría de las cotizadas del BME Growth. Hay un proveedor de liquidez, que es Renta4, que se pone tanto del lado comprador y vendedor para facilitar que ocurran las transacciones. La normativa impide cambios bruscos, pues en el primer día las ofertas no pueden superar un 20% arriba o abajo en el precio, mientras que los días siguientes no se puede superar el 5%.

No hay ninguna fecha concreta para el estreno. Se espera que el 'toque de campana' para arrancar la cotización se produzca a mediados de este mes de julio. Se culmina así un camino que arrancó a mediados del año pasado. De cara al futuro, la empresa estudia adquisiciones para crecer en España, Francia y Bélgica en el corto y medio plazo. En caso de que implicaran desembolsos relevantes sí que deberían levantar más capital adicional.