Indra advierte a Bain Capital: la inversión en ITP "no es financiera sino industrial"

Un mensaje claro en el último día que se habían dado ambas partes para llegar a un acuerdo. El presidente de Indra, Marc Murtra, ha advertido a Bain Capital, el socio mayoritario de ITP Aero, que su entrada en el accionariado del fabricante vasco en aeropropulsores no es una "inversión financiera" y que su vocación es industrial. Esto sucede en medio de una negociación en la que el fondo de capital riesgo estadounidense ha empujado a la baja el porcentaje que pone a disposición de la compañía semipública para su adquisición. Lo hace en una junta general de accionistas que ha servido para entrar en una "senda de estabilidad" con la designación de un nuevo consejero delegado, José Vicente de los Mozos.

"Nosotros somos un operador industrial; no hacemos inversiones financieras, sino con vocación industrial y empresarial". Estas son unas palabras con las que el presidente trata de marcar distancias respecto a la estrategia de negociación seguida por Bain Capital, que ha mantenido una valoración muy elevada lo que ha llevado a reducir la posición accionarial a niveles inferiores al 15%, como avanzó La Información a principios de esta semana.

Este viernes, fecha de celebración de la junta general, era el último día que se habían marcado ambas partes para llegar a un acuerdo con el que entrar en el accionariado del fabricante vasco. Sin embargo, no se ha comunicado ninguna 'luz verde'. Pese a ello, como aseguraban a este medio fuentes conocedoras, el fondo y la empresa semipública se planteaban la posibilidad de ampliar los plazos para tratar de solventar flecos con los que alcanzar el pacto. Una de las fechas límite en el calendario es el próximo 23 de julio, cuando se celebrarán las elecciones generales.

En un primer momento, Indra llegó a plantear una oferta por el 25% de los títulos de ITP Aero. Su intención siempre ha sido llegar al mayor porcentaje posible pero a un precio ajustado. Por esa cantidad de títulos planteó una contraprestación que no llegaba a los 300 millones de euros. Desde Bain prácticamente duplicaron esa cantidad. Finalmente, tras semanas de conversaciones, Indra puso sobre la mesa la adquisición de en torno al 15% por unos 200 millones.

Esta posición como socio industrial y no financiero también fue sostenida por parte del antiguo consejero delegado, Ignacio Mataix, durante las últimas conferencias con analistas para la presentación de resultados. El hoy ya exejecutivo insistió en que posiciones minoritarias o meramente financieras no entraban en los planes de la compañía semipública. El propio Murtra ha insistido en que no hay nada que comunicar, pero se sobreentiende que ambas partes siguen negociando para tratar de llegar a un equilibrio.

Más allá de la operación de ITP, el nuevo consejero delegado, José Vicente de los Mozos, defiende el papel de liderazgo de Indra en la "integración" de una industria que tiene unas capacidades con poca escala y fragmentadas. "Indra debe liderar la integración, no sólo con adquisiciones, sino con acuerdos tecnológicos con diferentes empresas para dar el paso en un entorno internacional", ha argumentado durante su discurso en la junta general.

Ese, el de ganar tracción, es uno de los cuatro pilares que De los Mozos ha marcado para la estrategia a corto y medio plazo de la compañía. Además ha planteado la transformación con la adaptación de la estructura de la empresa y la "simplificación" de las operaciones internas; la atracción y retención de talento, y la inversión en tecnología "de forma sostenible, enfocada y orientada al cliente". "En los últimos años no hemos podido mantener el ritmo", admite.

Esta 'hoja de ruta' se plasmará en un plan estratégico para el periodo entre 2024 y 2026 que verá la luz en la última parte de este año pero cuyas primeras pinceladas serán comunicadas al mercado durante la presentación de los resultados del primer semestre del año. "Lo que tenemos que hacer es ordenar el portafolio, controlar la cadena de valor y a partir de ahí tomar decisiones", apunta el exdirectivo de Renault. Su apuesta se centra en Defensa, Tráfico Aéreo y Movilidad.

En esa hoja de ruta hay una incógnita: qué va a suceder con Minsait. Tanto Murtra como De los Mozos han señalado en sus discursos ante los accionistas la relevancia en esta industria de las llamadas tecnologías duales, es decir, desarrollos que pueden servir para la industria de la defensa y también para el sector civil. Ninguno de los dos ha querido hablar sobre avances en esta transacción, especialmente reclamada por Amber Capital, el fondo de inversión que acaba de aterrizar en el consejo de administración tras el incremento relevante en su posición accionarial. El presidente sí que ha insistido, al igual que hiciera en la junta del pasado año, que la división 'tech' debe debe tener una "evolución lógica" hacia una "mayor autonomía operacional", centrándose en un 'mix' de negocio para áreas de mayor valor como ciberseguridad, robotización de procesos o migración en la nube.