Messi deja en tierra su jet de 15 millones y alquila el avión 'low cost' de Jaime Botín

El pasado diciembre Leo Messi estrenó a bombo y platillo un avión de 15 millones de dólares que había llegado de Estados Unidos. La aeronave es un Gulftream V del año 2004 al que el futbolista del FC Barcelona ya le ha hecho algunas modificaciones estéticas, como poner los nombres de su familia en los escalones. Una imagen -la de los escalones con los nombres de Antonella, Thiago, Ciro y Mateo- que dio la vuelta al mundo, como lo hizo el dorsal 10 estampado en su cola y que ha facilitado el poder alquilarlo cuando él no lo usa. Algo que hacen habitualmente las fortunas poseedoras de aeronaves.

El futbolista lo estrenó socialmente el pasado 9 de diciembre cuando viajó de Barcelona a Madrid para asistir a la final de la Copa Libertadores entre el River Plate y el Boca Juniors. En el avión invitó a sus compañeros del Barça Gerard Piqué y Arturo Vidal. Pero todo ha quedado en su bautizo social: el jet -que dispone de 16 amplios asientos de ejecutivo que pueden transformarse en ocho camas, además de dos baños y dos cocinas- está infrautilizado por el futbolista. ¿El motivo? Él es residente fiscal en España y la matrícula de su avión (LV-IRQ) es argentina.

Detalle del avión de Messi personalizado. / D.R.

El problema que tiene un avión con matrícula de fuera de la Unión Europea no es que no pueda volar en ese espacio aéreo, sino que no puede realizar acciones de cabotaje. Es decir, no puede hacer transporte de personas, mercancías o equipajes entre diversos lugares del territorio de un estado (puertos, aeropuertos, etc.) sin abandonarlo.

Avión de Messi con matrícula argentina. / D.R.

​Originalmente se refería a la navegación, pero actualmente se aplica también al transporte aéreo y al transporte terrestre. El avión de Messi no puede realizar actividades comerciales en Europa. Si el avión tiene que estar en Argentina, que es su base, no le compensa traerlo para hacer, por ejemplo, un Barcelona- Madrid.

Fuentes conocedoras de la operación de leasing del avión de Messi aseguran a este medio que el jugador no estuvo bien asesorado y que ahora es un jet difícil de rentabilizar, ya que no se puede alquilar en Europa y el mismo jugador no lo puede usar para su día a día. "Es como tener un coche bueno y no poder conducirlo", aseguran y recalcan que Messi no estuvo bien aconsejado en su día.

La realidad es que recientemente Messi llegó a Madrid en un avión que no es de su categoría y que dista bastante del que usan otros jugadores de su caché, como es el caso de Ronaldo, que tiene un Gulfstream G200, que en un principio era propiedad de la compañía Indra. El jugador del F.C. Barcelona ha optado para sus recientes desplazamientos por Europa por alquilar la aeronave de Jaime Botín, un Piaggio Avanti P180, mucho más pequeño y de inferior categoría que el Gulftream V.

Avión de Jaime Botín con bandera española. / Gestair

El Piaggo Avanti es un transporte ejecutivo biturbohélice y tiene tres horas de autonomía sin repostar. Jaime Botín, como muchos otros ejecutivos españoles, gestiona (realiza el mantenimiento de su aeronave) a través de la empresa española Gestair.

Las comparaciones de un Piaggo con un Gulf Stream V son odiosas. El Gulfstream V es utilizado por funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y del Departamento de Defensa. El de Messi originalmente fue entregado a su primer operador en el año 2002 bajo la matrícula estadounidense N566GA. Tiene capacidad para 16 pasajeros, un alcance de más de 10.000 kilómetros, y puede alcanzar velocidades de crucero de hasta 940 kilómetros por hora, siendo una de las aeronaves ejecutivas con mayor alcance y velocidad. El Piaggo de Botín solo tiene capacidad para seis pasajeros, su alcance es de 2.795 Km y su velocidad crucero es de 737 kilómetros por hora.

El tamaño más reducido del jet de Botín tiene una explicación. Lo usa habitualmente para su afición a la caza y este tipo de aeronaves sí pueden aparcar en fincas, cosa que un Gulf Stream V no haría. Su sociedad El Retamoso de la Mancha tiene a su vez una participación del 50% en la empresa Pista la Perdiz, sociedad propietaria de un aeródromo en la finca manchega La Nava, donde se dan cita cazadores de alta alcurnia, una de las aficiones favoritas de Jaime Botín, en la que coincide con su íntimo amigo Juan Abelló.

El negro, un Picasso y una fianza de 133 millones

Llama la atención que el jet del hermano pequeño del que fue zar de las finanzas, de nombre Emilio Botín, este pintado parte de negro, como su velero Adix, llamado así en honor a su segunda mujer Adela Bermúdez,. Un precioso bergantín goleta construido a mediados de los ochenta en Astilleros Mallorca y considerado el último gran velero hecho en la isla, que hoy fondea en las costas de Nicaragua y Costa Rica. El barco saltó a los medios de comunicación en 2017 porque fue el lugar donde el empresario tenía el cuadro de Picasso, 'Cabeza de mujer Joven', hoy en custodia en el Museo Reina Sofía. Una obra que había adquirido Botín en 1977 y que está valorada en 26,2 millones.

Adix, el velero de Jaime Botín. / D.R.

El 31 de julio de 2015, la policía francesa requisó el picasso del yate. Botín había pedido permiso para exportarlo y el ministerio de Cultura se lo había denegado, una decisión que ratificó la Justicia. Aun así, lo embarcó en el 'Adix', y lo sacó de España, por lo que fue acusado de contrabando.El juez impuso una fianza de 133 millones a Jaime Botín por el contrabando del lienzo.