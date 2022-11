La letra pequeña de las nuevas tarifas de Netflix: así funciona la versión barata

Netflix cambia hoy, 10 de noviembre, para siempre a partir de 5 de la tarde en España. Llega la nueva tarifa barata o básica de la plataforma de streaming por 5,49 euros al mes. Ahora bien, he aquí la letra pequeña de esta suscripción más económica. A pesar de estar pagando una suscripción mensual, el usuario no podrá evitar ver anuncios durante tres y cuatro minutos por cada hora durante la reproducción de sus películas, series o documentales. Sin embargo, este cambio sin precedentes en la compañía estadounidense ya funciona en otros servicios de la misma categoría, como es el caso de Movistar Plus. Pero aún hay más.

La nueva versión de Netflix con publicidad

Los clientes de la tarifa básica podrán reproducir el contenido en un único dispositivo registrado, es decir, no podrán compartir su cuenta con otros usuarios y en calidad 720p/HD como máximo. Tampoco permite la descarga de contenidos audiovisuales. Ahora bien, existe la posibilidad de eliminar los anuncios con la tarifa básica, aunque su precio se incrementa en casi dos euros y medios. Para ser más exactos, cuesta 7,99 euros al mes. Ahora bien, al igual que la suscripción básica, solo permite la reproducción en un único aparato electrónico, ya sea el teléfono móvil, ordenador o tablet.

La tarifa de Netflix con dos pantallas

Otra alternativa, por 12,99 euros, es la estándar que cuenta con múltiples ventajas. Permite ver y descargar contenidos en dos pantallas simultáneamente y la reproducción es en FullHD. Ahora bien, si se prefiere compartir con varias personas, para ser más exactos con hasta 4 dispositivos, y con calidad UltraHD, es la premium. Además de no tener anuncios y dar acceso ilimitado a las series y películas disponibles.