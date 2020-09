Lidl estrena La Quesería: 400 quesos 'gourmet' por menos de 2,50 euros.

Lidl ha presentado este jueves 'La Quesería', un nuevo espacio con el que la cadena pretende combinar la alta restauración con su política de precios bajos. Un nuevo surtido, que oferta 400 quesos 'gourmet' por menos de 2,50 euros, concebido después de que la cadena alemana detectase un incremento de ventas del 50% desde el pasado mayo, convirtiéndose en el segundo supermercado en lácteos elaborados, con un 7,7% de cuota de mercado, tal y como desvelaba la compañía durante la presentación. La aspiración de Lidl es competir para liderar este segmento en el futuro y ampliar su gama de espacios de alimentación alternativos, tras la apuesta hace unos meses por su 'Listo para comer'.

Una iniciativa que, según Lidl, responde al "compromiso de la compañía por democratizar la gastronomía gourmet, apostar por productos Origen España y con la que busca posicionarse como la primera opción para el consumidor amante del queso y la creciente demanda por esta categoría de lácteos". En este sentido, la nueva sección de quesos 'gourmet' de Lidl ofrece una selección exclusiva en formato degustación de 20 quesos de marca propia: diez quesos españoles –algunos con D.O. y premiados en los World Cheese Awards e International Cheese Awards 2019- y otros diez quesos internacionales de la mayor calidad.

Se trata de "una selección muy cuidada y pensada para ofrecer una auténtica experiencia gastronómica al mejor precio, entre los 0,99 y 2,39 euros las cuñas de 100 gramos". Es decir, que la apuesta de Lidl no solo pasa por los productos de calidad, sino también por que sean asequibles para todos los públicos, en línea con su política de precios bajos. Sin embargo, esto no ha impedido que algunos de estos quesos 'gourmet' sean exclusivos, tal y como señala la compañía: siete de las variedades son totalmente innovadoras en el sector, ya que "en España no se encuentran bajo ninguna otra marca de distribución".

Siete marcas exclusivas

Con esta iniciativa, Lidl afirma querer dar respuesta a la creciente demanda de quesos de los hogares españoles "ofreciendo como siempre la mejor calidad, al mejor precio". Según datos recientes de la consultora Kantar Worldpanel, la categoría de quesos en España creció en valor un 19,4% en el periodo de enero a julio de 2020. Actualmente la compañía ya es el segundo retailer en cuota de mercado en esta categoría (7,7%), así como en penetración y en generación de mayor número de actos de compra de quesos. Ahora, la compañía busca reforzar su posición en esta categoría y convertirse en la primera opción de compra para los amantes del queso y el consumo de degustación.

"Nuestra máxima es ofrecer siempre la mayor calidad a un precio al alcance de todos nuestros consumidores. Y ésta es una muestra más de que es posible hacerlo. Esta iniciativa es muy importante para Lidl. Nuestro objetivo es seguir desarrollando esta categoría, seguir apostando por el producto español y convertirnos en la primera opción de compra de productos lácteos de valor añadido para los españoles", explica Jaume Rivera, gerente de compras FMCG de Lidl España.

Esta nueva sección comenzó a implantarse en algunas tiendas de Lidl en España el pasado mes de mayo -en pleno confinamiento - y desde entonces ha disparado las ventas de estos quesos un 50%. Con todo, Lidl refuerza así su categoría de 'chilled convenience' -compuesta principalmente por sus gamas BIO, veggie, lácteos de valor añadido y los platos 'Listo Para Comer'-. La Quesería se ubica en cada tienda en los módulos de neveras, junto con el resto de surtido de quesos y lácteos de valor añadido, pero en un apartado específico fácilmente identificable para el consumidor.

"Además del precio, una de las barreras que encuentran los amantes de los quesos a la hora de planificar una degustación en casa es el alto gramaje de las porciones comercializadas y el desperdicio que habitualmente se genera. Con este formato degustación, invitamos al consumidor a probar numerosas y muy originales variedades de quesos con las que una cata casera puede estar a la altura de una auténtica experiencia gastronómica, una cena con toques gourmet o un aperitivo sorprendente", concluye Arantxa Conde, Relaciones Públicas de Lidl España.