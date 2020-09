Carrefour y Alcampo se alían con Too Good to Go en contra del desperdicio.

Cada año, en España se tiran a la basura unas 7,7 millones de toneladas de alimentos perfectamente aprovechables, según los datos de la Dirección General de la Industria Alimentaria. De ese total, casi 6,5 millones de toneladas provienen directamente del sector empresarial, en el que los restaurantes y los supermercados son los principales emisores. Por eso, la 'app' Too Good to Go lleva dos años creando en España cestas sorpresa 'low cost' para evitarlo, un modelo que se ha puesto especialmente de moda tras el confinamiento y en el que las primeras grandes superficies en sumarse han sido Carrefour y Alcampo, que esta misma semana se han adherido a la iniciativa 'Marcas Waste Warrior', una declaración de intenciones conjunta con empresas como Danone o Unilever para dar un paso más en la lucha contra el desperdicio alimentario.

El punto de partida de ese compromiso entre Danone, Unilever, Carrefour, Alcampo, Oxfam Intermón, Heura, Accor, Puratos, Sodexo, MasyMas y URW es trabajar, de la mano de Too Good To Go, para la realización de "acciones e iniciativas externas e internas para evitar el desperdicio de alimentos, así como en la creación de campañas y acciones conjuntas para concienciar y sensibilizar a la sociedad y a sus propios empleados en torno a la problemática". Además, el proyecto se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS), entre los que se incluyen metas como reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para el 2030.

Al margen de la alianza estratégica firmada esta semana entre actores tan diversos dentro del amplio sector de la alimentación cargada de buenas intenciones, lo cierto es que Too Good to Go se ha convertido en una herramienta cada vez más popular en las grandes ciudades, especialmente tras el confinamiento, durante el cual los hogares españoles ya empezaron a reducir drásticamente el desperdicio de alimentos. La principal razón es que los españoles le dieron "más valor que nunca" a los alimentos durante el estado de alarma, según explica el director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero. Un dato que ayuda a explicar parcialmente el incremento generalizado de ventas en los supermercados durante ese período.

Packs sorpresa con un 75% de descuento

Pero esta mayor concienciación también se debió, en parte, al creciente temor a una crisis económica sin precedentes en España. Por eso, cuando comenzó la desescalada, Too Good to Go recuperó el ritmo que había perdido durante el cierre de la hostelería e, incluso, ha pasado de colaborar con 3.500 establecimientos en marzo a los 4.500 actuales, gracias a su innovador modelo de negocio: a través de su 'app', pone en contacto al consumidor final con restaurantes, tiendas de alimentación y supermercados que venden 'packs sorpresa' a un precio muy inferior al de mercado con productos que al final del día acabarían en la basura. Así, el usuario consigue ahorrar (yendo al punto de recogida) y el establecimiento se saca un 'extra' por deshacerse de productos que no podría vender de otra forma. Un versión adaptada al ecommerce de los yogures con descuento que caducan el mismo día.

No es de extrañar, por tanto, que ante la incertidumbre económica cada vez más españoles hayan empezado a usar esta solución. De hecho, desde Too Good to Go reconocen que el verano ha servido para dar un salto cuantitativo impresionante: desde que empezó a operar en España en septiembre de 2018 y hasta marzo de 2020, la 'app' había ayudado a salvar 850.000 toneladas de comida; mientras que en los últimos cinco meses esta cifra se ha elevado hasta los 1,3 millones de toneladas, a pesar de que durante el estado de alarma "todo se ralentizó bastante".

Sea como fuere, lo cierto es que tanto Carrefour como Alcampo empezaron a operar en Too Good to Go antes de la crisis, a finales de 2019. Fueron las primeras grandes superficies de ámbito nacional que empezaron a ofertar 'packs sorpresa' a precio reducido para reducir su desperdicio de alimentos y, de paso, sacarle un rendimiento económico. En el caso de la cadena francesa, por el momento ha empezado a vender en Carrefour BIO y Carrefour Express packs valorados en 12 euros a 3,99 euros, un modelo que desde la 'app' avanzan a 'La Información' que "en breve" se trasladará a los hipermercados. En el caso de Alcampo, la oferta es exactamente la misma.

La 'app' no solo opera con grandes cadenas de distribución, según explican desde Too Good to Go, sino que también se incluyen tiendas de proximidad, fruterías y todo tipo de establecimientos dedicados a la restauración, desde panaderías a pizzerías. En este campo, la idea es similar: el consumidor compra un 'pack sorpresa' y va a recogerlo a una hora fijada por el establecimiento para entregar el pedido. Los descuentos son similares, aunque varían de precio en función del valor estimado de los productos. La clave reside en un sistema de puntuación de 0 a 100 sobre la calidad de cada pack, lo que permite al consumidor hacerse una idea de lo que se puede encontrar en cada caso... y, de paso, ayudar a reducir el desperdicio alimentario en el planeta.