Mandarin sufre para vender sus viviendas de lujo en Barcelona por la crisis política

Un inmueble, por encima de los demás, acaba de marcar un nuevo hito nacional en el superlujo al posicionarse por encima de los 23.700 euros el metro cuadrado. No obstante, su vida útil ha estado marcado desde su nacimiento por el rumbo de los acontecimientos políticos. KKH Property Investors, participada por KKH Capital Group y el fondo Perella Weinberg Real Estate Fund II LP, compraron la que era la antigua Torre Deutsche Bank en Barcelona en el año 2014, con el objetivo inicial de convertirla en un hotel de lujo. El activo, situado en el número 111 de Paseo de Gracia y que tenía novios como la cadena Four Seansons, se vio afectado de lleno por la moratoria hotelera impuesta por la alcaldesa Ada Colau, líder de BComú, en lo que fue su primer traspiés.

Esta decisión política local obligó a reorientar el proyecto hacia los pisos en el segmento 'superprime'. Es decir, promociones de obra nueva que parten de los 15.000 euros el metros cuadrado. Y los 34 pisos a la venta qie surgieron del proyecto superaron todas las previsiones. Hasta ahora, el récord de precios en promoción de obra nueva lo tenía -con 22.000 euros el metros cuadrado-, Villa Almudena, los seis pisos del Grupo Arrasate, en un palacete donostiarra con vistas al Monte Igueldo y la playa de la Concha. En Paseo de Gracia se rozan los 24.000 euros.

Un hito por metro cuadrado

Fue entonces cuando decidieron reconvertirlos en apartamentos de lujo donde el Hotel Mandarin Oriental pondría sus conocimientos de decoración, gestión y comercialización. No busquen en el mapa dónde está el mencionado establecimiento hotelero para ubicar este edificio, porque pisos y hotel no están anexos, como por ejemplo si ocurre en la promoción de Canalejas en Madrid con el hotel Four Season. Los servicios de hotel de estos apartamentos son tan exclusivos que son autónomos del propio hotel. El lujo dentro del lujo. Una vuelta de tuerca más en el centro de Barcelona y junto a la isla arbolada que son los jardines de Salvador Espriú, también también conocidos en catalán como Jardinets de Gràcia.

Recordar aquí que estas son las primeras residencias que el grupo hotelero gestiona en España. Ya cuenta con una cartera que se extiende por Atlanta, Las Vegas, Londres, Macao y Nueva York, entre otras ciudades. Además opera 31 hoteles en 21 países del mundo. La expectación estaba servida y la promoción, que se comercializa a través de Savill Aguirre Newman, empezó a venderse exclusivamente para inversores extranjeros. Y, de nuevo, la política volvió a inferir en este activo.

Render de la promoción de la torre gestionada por Hotel Mandarín en Barcelona. / D.R.

Según ha podido saber este medio, las ventas de estos inmuebles se han congelado después de que el pasado 14 de octubre comenzara el denominado 'juicio del procés'. Una parte del independentismo reaccionó a esa decisión judicial con fuertes protestas callejeras. "Los pisos van enfocados a inversores internaciones y ahora la marca Barcelona, que respiraba modernidad y convivencia, está alterada. Los contenedores ardiendo siguen en la mente de los potenciales compradores. Aunque si es cierto que no ha dejado de haber interés, casualmente o no las operaciones que se han cerrado han sido antes del 14 de octubre", señalan fuentes del sector. Una información que no ha sido confirmada por Savill Aguirre Newman, que guarda total secretismo en todo lo que rodea a esta promoción.

¿Es la solución vender a fortunas locales?

Ahora, la venta a inversores extranjeros no esta dando los frutos deseados. Tal vez una opción sea la reorientación de su cliente potencial. Algo que están haciendo con éxito en la vecina promoción de Francesc Macià 10, que hasta hace dos días era la promoción más cara de Cataluña, aunque sigue siendo la que más inmuebles 'superprime' ha vendido y tiene cerca la fecha de entrega. Esta se vende a 20.000 euros el metros cuadrados y los inmuebles tienen una media de 600 metros cuadrados, menos el ático que duplica esta cantidad.

Vista de los pisos de la Torre del Hotel Mandarín Oriental. / Google Maps

En este inmueble, antigua sede de Wintertur, reordenó su política de vendas y ha conseguido vender cinco de los ocho pisos de entre 600 y 1.200 metros cuadrados a fortunas catalanas y 'family office' del resto de España. Su apuesta por el comprador local es clara frente al inversor extranjero. "Son pisos muy grandes para clientes que vienen de paso. Detectamos que se vendían mejor entre patrimonios nacionales y así hemos reorientado con acierto la venta", explican desde la propiedad.

Verdaderos fortines

Tanto en Francec Maciá como en el 111 de Paseo de Gracia se presta gran atención a las medidas de seguridad, que son uno de los puntos fuertes de las promociones de alto standing. Los robos son una asignatura pendiente de Barcelona en los últimos meses, en el que las acciones preventivas de los Mossos han hecho, por ejemplo, que bajen un 30% los robos violentos en la vía pública y en un 49% en el caso de los hurtos, pero manteniéndose en cifras altas.

A falta de los datos oficiales de 2019, en 2018 se registró un repunte de los números de diciembre de 2017, el peor mes de la última década en Cataluña en lo que se refiere a los robos con fuerza en el interior de los domicilios. Según informó La Vanguardia, 3.220 familias denunciaron en 2018 haber sido víctimas de robos en sus propias viviendas y muchas de ellas en la parte alta de Barcelona. Es por eso que estas promociones suelen ser verdaderos fortines al estar a pie de calle y sin el paraguas de una urbanización cerrada.

¿El ático más caro de España en 2020?

Mientras tanto, la espectacular torre de KKH que gestiona Hotel Mandarín Oriental sigue su curso con éxito. La segunda etapa repercutirá en la torre de pisos. Allí se edificará un local comercial de 132 metros y los 34 pisos, que se distribuirán entre la segunda y la planta número 19. Según las pautas del proyecto, ocho pisos tienen entre 90 y 150 metros cuadrados; los 26 restantes superarán esta cifra. En lo alto de la torre se ubicará la joya de la corona: una vivienda de 435 metros cuadrados con su correspondiente terraza de 120.

Los trabajos de remodelación se dividirán en dos fases: en la primera se abriría un acceso de 3,5 metros de ancho entre la torre y el bloque anexo. También se construiría en este último inmueble un local comercial de casi 500 metros cuadrados, que será destinado a la futura Casa Seat. En esta etapa se rehabilitará el jardín con la piscina y las plazas de aparcamiento.

Pero el plato fuerte queda reservado para los áticos de este edificio. Fuentes del sector inmobiliario explican que el ático con doble altura de más de 500 metros cuadrados tendría un precio de salida rondaría los 35 millones de euros. Este dúplex penhouse podría marcar un hito en el sector del lujo en España en 2020 si al final consigue venderse. Marcaría distancia con el que ha adquirido Amancio Ortega, en la promoción madrileña de General Castaños (Mabel Capital).