Mapfre se planta en 1.000 millones para ceder el acuerdo de seguros con Bankia.

Los negociadores de Mapfre y Caixabank mantienen las espadas en alto para liquidar la sociedad que la aseguradora tenía con Bankia y que ha quedado fuera de la integración de las dos entidades financieras, que deben poner ahora un cheque mil millones de euros encima de la mesa como cantidad mínima a partir de la que tratar. Fuentes cercanas a la negociación advierten que ambas partes empezaron a negociar hace dos semanas y no se han dado un plazo determinado para llegar a un acuerdo, si bien no quieren que haya una prolongación en el tiempo de un proceso que es inevitable. Eso sí, lo único que ha trascendido en el sector de estos primeros encuentros es que Mapfre no va ceder ni a aceptar nada que esté por debajo de esa cantidad.

Las valoraciones realizadas sobre el 51% de la entidad de seguros que comparten Mapfre y Bankia desde hace más de 20 años apuntan a un valor de los activos, con los segmentos de vida y no vida, de más de 1.200 millones de euros, según las cifras que se manejan en el sector de los seguros, que sigue de cerca este proceso dado que se trata de uno de los movimientos más importantes del negocio en los últimos años. El problema que ven los analistas es que esas estimaciones están muy por debajo de los entre 600 y 800 millones que desde la nueva entidad fusionada calculaban como coste de la salida del acuerdo -se habló de una oferta de 750 millones-, si bien fuentes cercanas a ambas partes aseguran que la vocación es la de llegar a un pacto y contemplan que una cantidad cercana a los 1.000 millones de euros puede ser aceptable por todos.

Hasta que eso llegue a buen puerto, las posturas iniciales parecen bastante alejadas por el momento, dado que son muchos los flecos a cerrar y que deben englobarse en esa cantidad. Una vez que se cerró la fusión de los dos bancos y se inscribió en el Registro Mercantil, a finales de marzo, los responsables de la aseguradora denunciaron ese contrato, como es preceptivo, para hacer valer sus derechos de cara al acuerdo que hasta ese momento se mantenía, de forma que desde el 31 de marzo pasado se podían empezar las negociaciones para llegar a un acuerdo final.

De forma oficial, las negociaciones se basan en el derecho que tiene Mapfre a exigir ahora a Caixabank un valor del 120% del 51% que ostenta en Bankia Mapfre Vida, tal y como se contempla en el último contrato en el que se renovó la relación comercial en materia de seguros con la ya extinta Bankia. A esa cantidad se le une una indemnización también del 120% del valor del negocio asegurador no vida, sin incluir el valor de la cartera de seguros, según comunicó oficialmente la propia compañía hace algo más de dos semanas.

El propio presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha reconocido lo doloroso que para su organización es desde el punto de vista emocional deshacerse de un acuerdo de tantos años con una entidad 'amiga', toda vez que no se espera que tenga un efecto significativo en los resultados. Desde la compañía de seguros se han puesto en marcha para terminar cuanto antes las negociaciones con Caixabank y buscar otro socio dentro del sector bancario con el que poder cerrar un nuevo acuerdo que potencie su negocio de bancaseguros y les permita ampliar sus canales de comercialización al máximo.

En la presentación de las perspectivas para este año ante los analistas, la compañía anunció su objetivo de llegar a un beneficio neto operativo en 2021 de 700 millones de euros. Entre sus objetivos financieros se marca el incremento de su resultado neto operativo hasta los 700 millones de euros, un 6% por encima del año pasado, fruto de un incremento de las primas del orden del 3%, hasta alcanzar los 24.500 millones de euros. Con esas cifras sobre la mesa, la entidad aseguradora negocia con Caixabank la compensación por la ruptura de su acuerdo con Bankia con el objetivo de rentabilizar al máximo la cuantía que se obtenga y colocar su ratio de solvencia en el entorno del 200%.