Meliá se apoya en la recuperación del turismo y dispara un 82% su beneficio

Meliá Hotels International ha obtenido un resultado neto atribuido de 95,9 millones de euros hasta septiembre, un 82,2% superior al mismo período del año pasado, con 43,3 millones más que en el ejercicio anterior. Los ingresos consolidados de la cadena hotelera han sido de 1.478,3 millones en los primeros nueve meses de 2023, con un aumento del 16,1%, de los que 568,5 millones los ha registrado en el tercer trimestre, un 6,9% más que en el mismo período del año pasado, según los resultados del tercer trimestre publicados este jueves.

El resultado bruto de explotación, Ebitda sin plusvalías, ha sido de 386,9 millones en los primeros 9 meses del año, un 17,8% superior al mismo período del año pasado. En el tercer trimestre ha sido de 168,4 millones, un 1,9 % por encima del registrado en el mismo trimestre de 2022.

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha destacado que los datos del tercer trimestre confirman "la solidez de la recuperación turística en los destinos vacacionales y urbanos españoles y en los principales destinos urbanos 'bleisure' en Europa, que mantuvieron el crecimiento de las tarifas en torno a un dígito medio y registraron mejoras en la ocupación, si bien en cuanto a ésta se aprecia todavía un prometedor recorrido de mejora, sobre todo en las ciudades europeas". "Todo ello permitió una mejora global del 19,5 % del RevPAR en lo que llevamos de año", ha añadido, según un comunicado de la cadena.

En lo que va de año Meliá ha abierto un total de ocho hoteles que suman unas 1.514 habitaciones, llegando a nuevos países como Albania o Malta, además de reforzar su presencia en España y ampliar su portfolio en África con la apertura del Ngorongoro Lodge , y en Asia Pacífico, con aperturas en Vietnam, Tailandia y Malasia, entre otros. En cuanto a las nuevas firmas, Meliá ha firmado este año 2023, hasta septiembre, 18 nuevos hoteles con más de 3.500 habitaciones, todas ellas bajo fórmulas 'asset-light' (fundamentalmente gestión o franquicia). La compañía prevé firmar al menos otros 12 hoteles hasta final de año, sumando más de 7.000 nuevas habitaciones.

26 aperturas hasta el final de 2024

El grupo hotelero confía dar un fuerte impulso a su expansión con 26 aperturas programadas aquí a final de 2024, entre las que destacan el Gran Meliá Palazzo Cordusio y otro hotel, también ubicado en Milán, bajo la marca The Meliá Collection, Durante 2024 crecerán también en otras capitales europeas con hoteles como el ME Lisboa y el ME Malta, así como en América donde esperan abrir 10 nuevos hoteles en destinos como México, además de continuar impulsando su crecimiento en Oriente Medio.