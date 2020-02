NTT Docomo anuncia que no irá al MWC: es la primera teleco en 'bajarse' del carro

El mayor operador de telefonía móvil de todo Japón, NTT Docomo, se ha convertido en la primera teleco en engordar el grupo de empresas que han anunciado su retirada del Mobile World Congress (MWC). La cuenta atrás para la cita, programada para el 24 al 27 de febrero, ya ha comenzado y, pese a los mensajes tranquilizadores de la organización, algunos de los gigantes del sector han decidido cancelar su asistencia como media de prevención frente a la expansión del coronavirus.

NTT Docomo ha emitido un comunicado en el que, al igual que las compañías que la han precedido, respalda su decisión en "la seguridad de los visitantes, las empresas socias y los miembros de su plantilla". Desde que la compañía tecnológica surcorena LG, que anunció su repliegue el pasado 4 de febrero, no han dejado de saltar notificaciones de nuevas bajas para el evento, entre las que se encuentran empresas como Ericsson, Nvidia, Sony y Amazon.

Esta 'fuga' de empresas no parece calar en la dirección del evento. El consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha asegurado este lunes que el MWC "en ningún caso" se suspenderá ni se retrasará, y ha pedido no generar alarmismos. La organización ha vivido una 'semana negra' donde gigantes internacionales como Ericsson, Nvidia, LG, Amazon y Sony, han anunciado su retirada como medida de precaución ante el brote de coronavirus que ya se ha cobrado la vida de al menos 900 personas.

"Barcelona es un lugar seguro de coronavirus"

En una entrevista de 'Rac1', Puigneró ha defendido que tiene "plena confianza" en que el MWC se desarrollará con normalidad y ha indicado que lo tienen todo preparado. "Estamos, evidentemente, preocupados por lo que está sucediendo con el tema del coronavirus y estamos tomando las medidas para que todo vaya con normalidad, pero (el MWC) no pende de un hilo", ha expuesto. El consejero de Políticas Digitales ha remarcado que no se ha producido ningún caso de coronavirus en Cataluña: "Es un lugar seguro de coronavirus".

"Lo que no podemos permitir es que se nos inocule, en este caso, el virus del miedo, que sería lo peor que nos podría pasar", ha valorado Puigneró. Ha enfatizado que "no hay ningún motivo" para no ir al Mobile y ha dicho que están en contacto permanente con los organizadores del salón, la GSMA.

El Gobierno central llama a la calma

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha hecho este lunes un llamamiento a la calma ante las cancelaciones de empresas que han decidido no acudir al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona por miedo al coronavirus. González Laya ha asegurado que tanto las autoridades como los organizadores del congreso han tomado "las medidas de seguridad necesarias" para garantizar que el evento se celebra con las precauciones necesarias.

Así lo ha afirmado preguntada por el asunto en rueda de prensa junto a su colega griego, Nikos Dendias. González Laya ha recordado que entre las medidas de seguridad que se han adoptado está el no aceptar la presencia de ciudadanos "que hayan estado en el epicentro de coronavirus" y también medidas de carácter sanitario. Se trata de medidas, ha dicho, que también se están tomando en el caso de otros eventos internacionales que suponen una "concentración de personas" que llegan de distintos lugares entre ellos China.

En todo caso, ha recalcado que "no hay que hacer una amalgama" y tratar por igual a todas las personas que vienen de China, que es "un país de extensión continental", y ha precisado que por eso se ha puesto el foco en los ciudadanos que han estado "en el epicentro" de la enfermedad, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).