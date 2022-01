NH encara el 2022 con diez aperturas programadas y cinco reinaguraciones.

La hotelera NH, propiedad del Grupo Minor, abrirá este año diez establecimientos en Europa, Asia y América Latina y concluirá la renovación completa de otras cinco propiedades Anantara para reforzar su apuesta por el mundo del lujo. Las aperturas irán bajo las marcas NH Hotels (seis establecimientos), NH Collection (tres más una renovación completa en Italia) y nhow (uno) y refuerzan la oferta del grupo en Italia, Alemania, Colombia, Argentina, China, Emiratos, Catar y Chile.

El grupo señala en una nota que desde el pasado junio está observando una recuperación de la actividad tras la pandemia y confía en que los descensos ocasionales de ocupación derivados de la sexta ola ómicron sean "solo un episodio pasajero". Añade que en 2021 completó "con éxito" la refinanciación de su deuda, cuyo vencimiento se ha ampliado mayoritariamente hasta 2026, fortaleció su liquidez a través de una ampliación de capital y de la rotación de determinados activos mediante operaciones de venta y posterior alquiler ("sale & leaseback") y continuó reforzando su estrategia de control de costes.

Todo esto, unido a la considerable recuperación de la actividad desde el verano pasado, le permite afrontar la recuperación en 2022 "con optimismo y desde una posición de fortaleza financiera". En concreto, abrirá en Milán (Italia) en el segundo trimestre el NH Collection Milano CityLife, en lo que fue la iglesia de Cristo Rey, fundada en los años 30 del siglo pasado, que se ha restaurado por completo, y cuenta con un edificio adicional, con 185 habitaciones.

A mediados de año abrirá el NH Collection Oasis Doha en Catar, resultado de una reforma integral del que fue el primer hotel de Doha en los años 50 del siglo pasado y que contará con 300 habitaciones y más de 50 suites. En Doha también, The Vyra Suites, bajo la marca NH Collection, abrirá en el último trimestre y dispondrá de 228 apartamentos ubicados en West Bay, el distrito financiero.

Asimismo, el grupo concluirá la renovación completa del hotel NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi, una propiedad de cinco estrellas ubicada en un palacio del siglo XVII, con 64 estancias en Venecia (Italia). Bajo la marca nhow, la más rompedora del grupo, abrirá en el tercer trimestre un hotel en Fráncfort (Alemania), con cuatro estrellas, ubicado en el centro financiero de la ciudad, con 375 habitaciones.

Con la marca Anantara, la firma de lujo de la cadena, el grupo concluirá este año la renovación completa de cinco propiedades: Grand Hotel Krasnapolsky (Amsterdam), con 402 habitaciones; New York Palace (Budapest), con 185 habitaciones; Palazzo Naiadi (Roma), con 232 habitaciones; The Marker Hotel (Dublín), que ofrece 187 habitaciones, y Anantara Plaza Nice Hotel (Niza, Francia), con 156 habitaciones. NH Hotels hará seis nuevas aperturas: en Emiratos (NH Dubai The Palm); Italia (Milán); Colombia (NH Cali Boulevard del Rio); Argentina (NH Santiago del Estero); Chile (NH Iquique), y China (NH Zhengzhou Jinshui).