Oliu confía en que la acción de Sabadell siga al alza tras el fuerte rally de 2022

Banco Sabadell presentó en 2022 un beneficio récord de 859 millones de euros en 2022, con un RoTE (return on tangible) del 9%. Estos buenos resultados se han reflejado en la acción, que en 2022 voló un 48% y, para este año, ya ha superado en bolsa las ganancias del ejercicio pasado. El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha reconocido que están muy satisfechos con la evolución, pero que el objetivo del banco es seguir creciendo.

Durante su conferencia “Ante un nuevo paradigma bancario", organizada por el Consejo de Economistas, Oliu ha reconocido que el banco está en un proceso de transformación, pero que "la aspiración (del banco) está en conseguir un rendimiento sostenible", pero "falta todavía mucho para eso", ha afirmado, ya que sigue sin cubrir el coste del capital. Aún así, "estamos empeñados en lograrlo", ha sentenciado el presidente de la entidad. Oliu también ha recordado que las guías que ha dado la entidad para este año sitúan la rentabilidad del banco en el 9%, pero que se hubiera elevado al 10% sin el pago del impuesto.

A preguntas de los periodistas, ha declinado a hacer cualquier valoración del cambio de sede de Ferrovial y ha recordado que el cambio de sede que tuvo Banco Sabadell se debió a un proceso totalmente distinto. "Nosotros nos cambiamos porque desde el mercado se percibía la amenaza de no ver los depósitos garantizados tras una independencia de Cataluña". Oliu ha remarcado que fue "una gran decisión y una buena decisión". A modo de conclusión, el banquero ha señalado que no se debe analizar las decisiones empresariales con criterios políticos.

En cuanto a su conferencia, Oliu ha explicado que el sistema bancario ha atravesado dos etapas diferentes. La primera, marcada por una reestructuración bancaria fruto de las políticas fiscales laxas y que desembocó en una crisis reputacional. Ahora, la segunda etapa es de normalización de los tipos de interés, que está en niveles del 3%, "no excesivamente altos2, pero el banquero sí que ha reconocido que los tipos han subido en poco tiempo. No obstante, el presidente de Banco Sabadell no cree que haya un incremento de la morosidad.

Finalmente ha descartado que haya un problema de competencia entre los bancos ante la falta de ofertas para remunerar los depósitos. El banquero cree que se debe más bien al exceso de liquidez y, que una vez drenada esa liquidez, bien porque los clientes contraten otros productos o inviertan en Letras del Tesoro, las entidades volverán a pagar por las imposiciones a plazo fijo de sus clientes, pero "es un proceso que será lento", ha concluido.