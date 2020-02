Pallete pide a las telecos que no reclamen al organizador del Mobile por el cierre

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha hecho hoy un llamamiento al resto de operadores del sector y grandes compañías para que no reclamen indemnizaciones ni devoluciones al organizador del Mobile World Congress (MWC) después de la cancelación por el temor al coronavirus. "Es importante que analicemos no ejercitar ninguna acción contra la GSMA", ha advertido.

La cancelación de la feria del móvil en Barcelona, que estaba fijada para los días del 24 al 27 de febrero, ha abierto la puerta a innumerables reclamaciones por parte de las empresas ante los gastos ejecutados para su presencia en el evento, tanto en el alquiler del espacio expositivo como en los viajes para sus empleados.

Mira también Telefónica cae con fuerza en el Ibex 35 por los extraordinarios en sus resultados

Telefónica, como anfitriona, se posiciona. Su presidente no quiere decir el dinero que la compañía perderá por la cancelación, pero sí que insiste en que hay que pasar página. "Es importante que analicemos no ejercitar ninguna acción contra la GSMA; es una pena que se haya tenido que cancelar", apunta.

Este posicionamiento público es el primero que hace uno de los socios de referencia de la propia GSMA ante la cancelación. El resto de compañías del sector no han dicho si, finalmente, acudirán a los tribunales para pedir la devolución. Según confirmaron varias fuentes del mercado, hay operadores que tienen presupuestos de 2 millones de euros y otros que superan los dos dígitos.

"Entendemos la decisión de cancelar por la cascada de participantes que dejaba el evento deslucido y apreciamos el esfuerzo enorme de todas las administraciones para que se pudiera garantizar que el sistema estaba preparado", ha apuntado. En este sentido, ha defendido que ahora lo que hay que poner sobre la mesa es la próxima edición para que sea un éxito.

Álvarez-Pallete también ha querido defender a Barcelona y España como anfitriones de próximas ediciones. "No hay mejor sitio en el mundo que Barcelona para celebrarlo, ni mejor país que España para que esto ocurra", ha concluido.

El directivo no sólo se ha negado a ofrecer cifras sobre lo que Telefónica perderá por no asistir, sino que tampoco ha ofrecido una previsión de lo que supondrá para el resto de compañías. Hay estimaciones muy variadas y no será hasta dentro de unas semanas cuando se pueda conocer el impacto real.

Desde la propia GSMA se intentó repetir una y otra vez que en este caso se ha dado una causa de fuerza mayor, pese a que las administraciones descartaran que existía un riesgo sanitario por el avance del coronavirus. ¿El objetivo? Esquivar al máximo las posibles reclamaciones, al entender que éstas deberían ser asumidas por las compañías aseguradoras.