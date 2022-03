El plan de Netflix para que dejes de compartir la cuenta con otros usuarios

Netflix es la plataforma de contenidos audiovisuales más consumida por los españoles. Hasta el momento, la posibilidad de compartir la cuenta con amigos, familiares o compañeros de trabajo era la forma más común para acceder a este servicio. Muchos hogares utilizan el mismo perfil para ver películas o series desde la televisión o los ordenadores, una práctica a la que la compañía estadounidense quiere poner fin. En un comunicado, la empresa de entretenimiento ha señalado que este tipo de usos no es el adecuado.

Consideran que se ha creado "cierta confusión sobre cuándo y cómo" se puede compartir Netflix. "Siempre hemos facilitado que las personas que viven juntas compartan su cuenta con características como perfiles separados y transmisiones múltiples en nuestros planes" defiende la empresa. Sin embargo, el caso al que se refieren, aseguran, "afecta nuestra capacidad de invertir en nuevos programas de televisión y películas para nuestros miembros".

Para acabar con esta práctica, la empresa ha decidido incorporar varios mecanismos para permitir que los usuarios compartan su cuenta "de manera fácil y segura" cuando se encuentren en distintas localizaciones. Eso sí, esta nueva funcionalidad tendrá un coste añadido a la tarifa que se aplique al perfil. Aunque de momento es solo una prueba, esta fórmula comenzará a probarse en Chile, Costa Rica y Perú.

Como se hará a partir de ahora

Netflix ha lanzado dos opciones para compartir cuenta cuando no se vive en el mismo hogar. Por un lado, agregando un miembro adicional, una función que permitirá a los usuarios de los planes Estándar y Premium añadir otras cuentas para dos personas con las que no convivan. La otra opción sería transfiriendo el perfil a una cuenta nueva. Esto se realizaría de la siguiente manera, los miembros de Netflix podrán permitir a otras personas que no viven en su casa el acceso a sus servicios traspasando la información del usuario a una cuenta nueva o a una subcuenta de miembro adicional.

Respecto a la primera opción, la empresa ya ha indicado cuánto será el coste de esta operación. En Chile el precio será de 2,380 pesos chilenos, En Costa Rica de 2,99 dólares, y en Perú de 7,9 soles. En los próximos meses, la compañía decidirá a que otros países aplica esta nueva normativa.