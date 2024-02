La construcción alerta de que "no va a dar tiempo" rehabilitar casas con fondos UE

La rehabilitación del parque inmobiliario español era una de las grandes promesas de los fondos Next Generation, aprobados durante el año de la pandemia, y puestos en funcionamiento en 2021. Las ayudas incluyen opciones para financiar mejoras en las edificaciones que cubren hasta el 80% de la financiación. No obstante, el "limbo burocrático" en el que se encuentran estas ayudas y la falta de Ejecución de las mismas hacen concluir a la asociación que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y rehabilitación, Andimac, que no será posible acabar las obras en el plazo establecido con Bruselas, por la que los proyectos financiados por estas partidas deberán estar concluidas en el segundo semestre de 2026.

Sebastián Molinero, secretario general, explicó este jueves durante la presentación de las previsiones del sector que los visados de rehabilitación no están prosperando, aunque las ayudas se hayan agotado. Las obras aprobadas entre los años 2021 y 2023 "no se están ejecutando", advierte, pero deberían terminar antes del segundo semestre de 2026, por lo que asegura que "no va a dar tiempo" a llevarlas a cabo en tiempo y forma.

Molinero espera que el Gobierno pueda alcanzar un acuerdo con las instituciones comunitarias para que se alargue el plazo de entrega, pero asegura que el 'boom' en la rehabilitación de hogares que venían esperando se ha contenido por las trabas burocráticas, algo que espera que se desbloquee a lo largo de 2024. Además, la patronal advierte de las limitaciones del actual marco de regulación de las ayudas para la rehabilitación, de la alta dispersión de las ayudas en diferentes ministerios y comunidades autónomas y la falta de preconcesiones a los destinatarios. Merced a estos lastres, Andimac estima una caída del 8,5% en los visados de rehabilitación, similar a la de 2023.

Otro problema añadido es la falta de actualización de las ayudas. El coste medio de las reformas se ha elevado hasta los 15.100 euros, un 8% más que el año anterior, por el encarecimiento de los materiales. Según afirman, aunque las perspectivas para este año dan indicios de un enfriamiento en las subidas de precios, los niveles actuales de costes dificultará que las ayudas que se aprobaron en años anteriores puedan tener la misma cobertura sobre las reformas que se lleven a cabo en la actualidad.

Necesidad urgente

La rehabilitación de vivienda se plantea fundamental en los próximos años. La Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación establece que solo aquellas construcciones con una categoría energética superior a D -en una escala de la A a la G- podrán venderse o alquilarse a partir de 2030, algo que dejará al 83% del parque de vivienda español sin esa opción, ya que la mayoría dispone de una categoría F o G.

Además, la patronal también advierte del envejecimiento del parque de vivienda de las casi 8 millones de casas construidas en el periodo final de la dictadura en España. "El parque de vivienda envejece muy rápido. Entramos en unos años en los que los edificios del periodo del Desarrollismo van a alcanzar los 70, 80 o 90 años", indica Molinero. Debido a este envejecimiento, el secretario general de Andimac estima imprescindible que se alcance una "velocidad de crucero en la rehabilitación de vivienda".

Contención en las reformas

La falta de impulso por parte de los fondos europeos está conteniendo las reformas. El año pasado se rehabilitaron 1,7 millones de unidades medias -es decir, 1,7 millones de viviendas llevaron a cabo una reforma media de unos 15.000 euros-, según los datos de Andimac, y para 2024 la asociación espera que la cifra aumente ligeramente hasta los 1,8 millones, un 1% más.

Por otra parte, Andimac prevé una ligera caída del gasto medio, hasta los 1.190 euros por hogar, lo que atribuye a las incertidumbres sobre la evolución económica y a los altibajos en el precio de los materiales. Estos factores posibilitan una caída del 1,5% en el valor del mercado de los materiales del sector de la reforma y la rehabilitación.