Las promotoras rechazan el aterrizaje de los sindicatos en las políticas de vivienda

La política de vivienda será uno de los ejes de esta legislatura, según han venido anunciando desde el Gobierno y ha podido corroborar de primera mano el sector de la construcción, que ha conseguido trasladar sus propuestas a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez. El sector se muestra optimista con la nueva administración. "La música suena bien", comentaba respecto a los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a la compra de vivienda la secretaria general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Beatriz Toribio. "Pero ahora hay que ver la letra", concluía. Y una de las páginas marcadas por la Asociación es la inclusión de sindicatos y otras organizaciones sociales en la mesa del Consejo Asesor de Vivienda, aun por constituir.

Los sindicatos CCOO y UGT, así como la patronal CEOE, han sido invitados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana al Consejo Asesor de Vivienda, algo que el presidente de APCE y presidente de la comisión de Vivienda y Urbanismo de CEOE, Juan Antonio Gómez-Pintado, criticó este martes durante un encuentro con periodistas. "Lo manifesté el día que nos reunimos con la ministra [Isabel Rodríguez] (...) Estoy seguro de que todos tenemos buena voluntad para identificar un problema, pero evidentemente las soluciones son diferentes", afirmó en referencia a los sindicatos o asociaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Los sindicatos ya se habían quedado fuera de las negociaciones de la ley de vivienda y consideraban necesario influir en las decisiones en esta materia, a través de este órgano de carácter técnico, asesor y consultivo. Desde CCOO se defienden y afirman que al ser un Consejo en el que se da entrada a determinadas organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, entre otras las asociaciones empresariales, "no cabe duda de la necesidad de incluir a las organizaciones sindicales más representativas", apostillaba un documento interno del sindicato.

Además, las asociaciones sindicales afirman que la subida del precio de la vivienda por encima del crecimiento de los salarios para el alquiler y la compra es uno de los grandes motivos por los que creen que su presencia es necesaria dentro de los núcleos de trabajo de Vivienda, como reconoció a La Información Ana Isabel García, secretaria de Políticas Sociales y Vivienda de UGT.

Un problema de promoción

El sector de la vivienda estima que la solución para aliviar la tensión en los precios de las casas pasa por elevar la construcción. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) se crearán 2,7 millones de hogares entre 2022 y 2037 -a razón de unas 180.000 viviendas al año-. No obstante, los niveles actuales de construcción están muy por debajo del aumento de la demanda, entre unas 80.000 y 100.000 nuevas casas al año, según las estimaciones de la Sociedad de Tasación. La escasa oferta y la elevada demanda calientan el precio de los inmuebles, tanto los alquileres como las compraventas.

El Gobierno ha lanzado planes para la construcción de más de 184.000 viviendas sociales y asequibles en los próximos años, financiadas a través de instituciones como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o de los Fondos Europeos. No obstante, las promotoras aseguran que el Gobierno no dispone de todos los recursos para levantar las viviendas necesarias, por lo que estiman fundamental un modelo de colaboración público-privada. "Estamos trabajando y queremos colaborar", afirmó el presidente de APCE, que también explicó que es necesario que la administración actualice los pliegos de las promociones para que estas no queden desiertas y se puedan levantar las edificaciones.

Es por ello que Gómez-Pintado cree que la presencia de otras organizaciones en el seno de debate de las decisiones dificulta los trabajos. "Nosotros [los promotores de vivienda] tenemos el conocimiento de cómo se desarrolla el suelo, de cómo se hacen los proyectos, cómo se ejecutan las obras, cómo es la relación con los clientes hasta que se entregan las llaves y somos nosotros los que tienen que hacerlo. No los sindicatos, la PAH o las asociaciones de vecinos", indicó. "Quienes tenemos el conocimiento de esto es quienes nos dedicamos a ello, otros tienen muchas opiniones, con buena voluntad, pero a veces consiguen el objetivo contrario", concluyó.

Las agrupaciones sociales se defienden indicando que "siempre" han querido participar en estos foros, ya que se consideran como una "parte involucrada". Laura Barrio, portavoz de las Asambleas de vivienda y las PAH de la Comunidad de Madrid, explica que la vivienda "no es solo el mercado inmobiliario, no se trata solo de comprar y construir casas, sino que forma parte de la esencia de cada sociedad. Y la patronal y nosotros tenemos intereses encontrados", afirma. Barrio asegura que las empresas del sector no pueden "sustituir la voz de una familia". "Es como poner al lobo al cuidado de las ovejas", ejemplifica. "Lo sensato es tener voz propia en los ámbitos donde se deciden este tipo de políticas y la patronal no puede sustituirnos porque es parte del entramado. Confío en que nos dejen un espacio", zanjó.