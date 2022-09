Renfe sitúa a McKinsey de 'maquinista' para dirigir su hoja de ruta hasta 2028

Renfe ya sabe quién va a acompañarle durante los próximos cinco años en el camino hacia la internacionalización. La compañía dependiente del Ministerio de Transportes ha decidido que McKinsey sea su asesor de cabecera en el cumplimiento de la segunda mitad del plan estratégico. La decisión, que marca una política continuista, se ha tomado esta semana, después de analizar la oferta de los rivales de la consultora ganadora, que no han sido capaces de arrebatarle el gran contrato de asesoría del operador público.

El operador reunió durante el pasado mes de junio a los titanes del sector, entre los que estaban miembros del club big four (KPMG y PwC) y de la consultoría estratégica internacional (Oliver Wyman, AT Kearney y BCG). No obstante, la compañía solo ha tenido sobre la mesa tres propuestas formales y se ha decidido por una política continuista, ya que McKinsey lleva siendo el gurú de cabecera de la compañía presidida por Isaías Táboas desde que se firmó el plan estratégico a diez años.

McKinsey tiene un amplio conocimiento del sector en España, como probó en un informe publicado en enero de este año junto a la Unión Internacional de Ferrocarril. En este trabajo incidió en que el plan de España de aumentar la cuota modal del 5% a las mercancías en el país al 30% es un desafío muy ambicioso. Así lo evidencia también Renfe, ya que su división de carga sigue sin ser significativa para el grupo desde hace años, por lo que una de sus misiones es encontrar próximamente un socio industrial que aporte el fuelle necesario.

La decisión ha sido adoptada esta semana, después de que tuviera lugar el consejo de administración de Renfe, en el que además se revisaron los números cosechados por la compañía hasta el pasado mes de agosto. A la vista de las cifras del grupo, la compañía sigue remontando tras el golpe de la pandemia, apoyada principalmente en el mercado doméstico y en la división de transporte de pasajeros. No obstante, sigue en números rojos y, además, tiene que librar en el horizonte con el encarecimiento de la energía.

Cumplimiento al 75%

Por lo que respecta a la evolución del plan estratégico, Renfe ha comunicado mejoras recientemente a sus empleados. En su comunicación interna, la empresa ha indicado que el grado de cumplimiento de metas establecidas ha pasado del 72% al 75%, siendo la tercera actualización desde septiembre del pasado año. Para lograr este incremento ha sido clave, entre otros, el lanzamiento de su aplicación integral de movilidad, bautizada con el nombre de Doco, para unir a otros operadores de transporte como el autobús o el avión.

El ojo de la compañía sigue puesto en la internacionalización, ya que sigue intacto el objetivo de que el 10% de sus ingresos lleguen desde fuera de España. Ya tiene en marcha grandes proyectos en Estados Unidos, México y en Francia, la plaza más ansiada. En estas últimas semanas, la empresa ha realizado avances fuera del mercado internacional, principalmente en proyectos de consultoría. No obstante, en este tiempo también ha renunciado a otros en los que mostró interés, como la posibilidad de participar junto a Ineco en la ampliación del metro de Nueva York.

El mercado doméstico también será otro pilar clave para Renfe en los próximos cinco años. De entrada, este mes de noviembre ya competirá con dos rivales, Iryo y Ouigo, en la alta velocidad, en concreto en la ruta entre Madrid-Barcelona. El primer ambiciona hacerse con un tercio del mercado y el segundo ya ha empezado a ganar cuota con sus precios agresivos. La liberalización ferroviaria se extenderá próximamente a la segunda ruta más concurrida, la Madrid - Sevilla, y más a largo plazo saltará de la alta velocidad a las obligaciones de servicio público.