SNCF rompe la alianza con Renfe para operar juntos entre Francia y España

Nueva grieta en la relación entre Renfe y SNCF. A los problemas del operador español para operar en la alta velocidad en el país vecino se une ahora la decisión que le ha trasladado su homólogo francés: terminar con la colaboración mutua en forma de alianza que ambos habían desarrollado para operar trayectos transfronterizos. El operador rival, que en España ya está presente en el transporte de viajeros (Ouigo) y en mercancías (Captrain), ha esgrimido como motivo que la aventura empresarial no ha sido rentable desde 2013.

Según ha adelantado Les Echos y ha confirmado este medio, SNCF ha manifestado a Renfe la intención de abandonar su alianza a partir de diciembre de este mismo año. El operador francés habría emprendido ya pasos similares con Trenitalia en el trayecto París-Turín-Milán, operado con la empresa conjunta Artesia. En ambos casos el motivo de esta decisión habría sido el aumento de las pérdidas derivadas de la operación, sobre todo tras la pandemia del coronavirus, que ha hundido los niveles de tráfico.

La decisión no ha sentado nada bien en Renfe. La compañía no esperaba el giro de SNCF y ha pedido continuar con la alianza que prestan a través de la marca Elipsos Internacional, aunque es consciente que este servicio en solitario no se podrá llevar a cabo. La sociedad conjunta ha acumulado más de 5,5 millones de viajeros en las rutas entre Barcelona, Lyon y París, y Madrid y Marsella, de acuerdo a las cifras oficiales facilitadas.

El movimiento tiene mucho trasfondo, ya que deteriora todavía más la relación entre empresas e, incluso países. Al igual que SNCF ha conseguido autorización para rivalizar con Renfe en la alta velocidad con Ouigo, la compañía española lleva tiempo hacer lo propio en el país vecino, donde se está encontrando un sinfín de obstáculos. El mismo exministro de Transportes, José Luis Ábalos, llegó a dirigirse al Gobierno francés para que cesaran las dificultades a la compañía que preside Isaías Táboas.

Alternativas

A falta de conocer si Renfe llegará a la alta velocidad de Francia, la compañía ha buscado alternativas. Una de ellas ha pasado por presentarse a concursos en líneas regionales, que también se van a liberalizar próximamente para cumplir con los deseos de Bruselas. Para esta misión, en la que la compañía ha sido asesorada por la big four EY, el radar se ha activado en los trayectos de la región francesa de Hauts de France, en el norte del país vecino.

Otra medida de calado ha sido el fichaje de un jefe para su equipo en Francia. La compañía pública eligió a Manuel Leza en septiembre, como adelantó La Información, para que reportara a la Dirección de Estrategia. Leza llega desde el Gobierno Vasco, donde fue director de Transportes y máximo responsable de la división ferroviaria. El fichaje se cerró tras un proceso de selección que dirigió la firma de headhunting Dop.