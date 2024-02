Santander entra en la gestora española de capital riesgo Seaya y compra hasta el 33%

Sacudida en el ecosistema del capital riesgo español en plena oleada de consolidación del sector. La división de Plataformas de Inversión de Banco Santander irrumpe en el accionariado de la gestora española Seaya Ventures, accionista relevante de startups como Glovo, Cabify o Wallbox. Se hace con hasta el 33% de los títulos. La entidad financiera presidida por Ana Botín también invertirá en el fondo Andromeda, que contaba con más de 200 millones de euros levantados y que está enfocado en el sector ‘climatech’.

La operación, cuyo importe final no ha trascendido, está sujeto a diferentes aprobaciones, entre otras, la que tiene que emitir la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con esta entrada en el accionariado, Santander apoyará el impulso y el crecimiento de la gestora que hoy por hoy cuenta con más de 650 millones de euros de activos bajo gestión, repartidos entre varios fondos con los que lleva invirtiendo en el sector ‘tech’ desde el año 2013.

Seaya comunicó a sus accionistas esta reestructuración accionarial hace un par de semanas en una carta, que fue adelantada por El Confidencial y que ha sido consultada por La Información. Beatriz González aseguraba a sus socios que tanto ella como algunos de los socios de la gestora habían iniciado este proceso de venta de hasta el 33% de los títulos. Lo harán después de modificar la estructura y crear una sociedad holding a la que entrará la entidad financiera.

La directiva, hija del expresidente de BBVA, Francisco González, transferirá títulos representativos del 24,99% del capital social. Y otorga a Santander cierta opción de compra para adquirir otras adicionales del holding, lo que podría alcanzar un tercio de la propiedad (un 33% del total). González mantendrá el control y tanto ella como el resto del equipo directivo “seguirán tomando las decisiones del día a día de la sociedad y el comité de inversiones permanece inalterable”.

El acuerdo, con el que Santander busca respaldar más el emprendimiento y ganar peso en el mundo de las startups, contempla también una medida ‘extra’. Santander no sólo será dueño de una parte significativa -no mayoritaria por ahora- de la gestora sino que se incorporará con una inversión millonaria en Seaya Andromeda, el fondo que la firma lanzó hace más de un año que ha sido respaldado por el fondo público Next Tech y que invierte entre 7 y 30 millones de euros en la entrada de las compañías especializadas en la gestión energética, la descarbonización o la economía circular.

La inversión se llevará a cabo por la división de Plataformas de Inversión, que ahora está liderada por Javier García-Carranza tras su nombramiento en el mes de octubre pasado al sustituir al británico Nathan Bostock. Es la misma división que llevó a cabo una alianza con Forgepoint Capital para invertir en el sector de la ciberseguridad hace ahora año y medio con la que la entidad financiera se comprometió a desembolsar hasta 300 millones.

Hoy por hoy Seaya cuenta con tres fondos principales y Andromeda. El primero fue el lanzado en el año 2013 y que tiene entre sus participadas a Cabify donde tiene más del 10% de los títulos siendo el socio español financiero más relevante. En el segundo fondo cuenta con Glovo -tras la venta a Delivery Hero cuenta con títulos de la española-, Wallbox, fintech Clarity o la proptech Housfy. Este último ha estado seriamente marcado por el devenir en bolsa de la firma de delivery alemana y del fabricante de cargadores de coche.

El tercer fondo lo cerró en el año 2021 con 165 millones de euros. En este está presente en Capchase, Payflow y en otras firmas internacionales. A estos vehículos suma también Seaya Cathay Latam, la alianza con el fondo franco-chino Cathay Innovation que también entró en abril de 2021 en el accionariado de la gestora con una participación minoritaria -en ese momento Bejo Ventures, sociedad en la que González es administradora- vendió el 15% de los títulos. Este pacto implicaba la creación de un fondo de unos 110 millones para invertir en América Latina, con el mismo nombre que también entró en abril de 2021 en el accionariado de la gestora con una participación minoritaria.

Consolidación en el capital riesgo

Seaya Ventures cerró el año 2022, último con cuentas disponibles, con más de 8 millones de euros de comisiones de gestión de los fondos de capital riesgo que gestionan. Esto suponía en torno a un 10% más de las cifras del año 2021. Las ganancias rozaron los 2 millones. El equipo directivo junto a Beatriz González se completa con otros socios como Aris Xenofontos, Carlos Fisch, Juan González del Castillo o Pablo Pedrejón. De este grupo salió recientemente el que era el 'número 2', Antonio Giménez de Córdoba, que ha aterrizado en la firma española Alantra.

Este es el primer gran movimiento de este calibre en el sector del capital riesgo especializado en startups en España. En el pasado ha habido transacciones como la venta del portfolio del primer fondo de Kibo Ventures a la gestora internacional HarbourVest, lo que le permitió dar salida a Telefónica o Mutua. En el ‘private equity’ sí que ha habido otros movimientos de consolidación pero entre gestoras: Permira con Altamar y otras transacciones. A nivel internacional se están produciendo estas adquisiciones y, según explican fuentes del sector, se trata de una tendencia que irá a más a partir de ahora.