Seaya vende más de un tercio de títulos de Delivery Hero pese al ajuste en bolsa

El desplome en las acciones del sector del ‘delivery’ y de las de Delivery Hero ha sido un quebradero de cabeza para los accionistas de Glovo, pues éstos fueron retribuidos en acciones de la alemana. Seaya Ventures es uno de los socios destacados. Y la gestora ha tratado de reducir algo el riesgo de concentración de su cartera, aunque a cambio de un ajuste significativo en la valoración. Se deshizo el pasado mes de septiembre de 274.000 títulos de la plataforma germana aprovechando una tímida subida, aunque a la mitad del precio en el que se cerró la venta de la startup en diciembre del año pasado.

La firma de capital riesgo comandada por Beatriz González ha comunicado a sus inversores que a lo largo del pasado mes de septiembre vendió el 35% de su posición accionarial en Delivery Hero, con lo que ingresó 13,7 millones de euros. Esto supone que el precio al que se intercambiaron los títulos rondaba los 50 euros. Hay que tener en cuenta que la operación de canje pactada con los germanos en la Navidad pasada era a 98 euros. Por tanto, es un recorte de la mitad de la valoración (en torno a los 1.000 millones).

Tras la transacción, mantenía en su poder unos 516.000 títulos. Éstos hoy valen 20 millones de euros, un 23% menos desde que firmó la primera venta. Si se tiene en cuenta que la inversión total que la firma llevó a cabo en Glovo se eleva a los 15,5 millones, prometen un múltiplo sobre lo desembolsado de unas tres veces. Pero eso siempre es teniendo en cuenta que las acciones estarán por encima de los 50 euros del mes de septiembre. Hoy se sitúa en unos 40. Preguntada por si ha habido más ventas desde finales de septiembre, la firma no ha querido hacer comentarios.

Ese múltiplo de 3 veces lo invertido no se consigue solo con la venta en el mercado de capitales. Aunque no se hizo público, Seaya vendió una parte de sus acciones precisamente a Delivery Hero en julio del año 2020. Lo hizo en unas de esas transacciones en el mercado secundario e ingresó por ello 5,5 millones de euros. Unos meses después de esta operación, el ‘núcleo duro’ de accionistas estableció un pacto para bloquear cualquier venta que no fuera acordada por todos ellos para tratar de frenar el avance de los alemanes precisamente con esas adquisiciones de títulos a accionistas existentes.

Una de las dificultades que la propia gestora de capital riesgo señala a sus inversores es la volatilidad de las acciones en el sector de la comida a domicilio. No solo en el caso de Delivery Hero, sino también de otros competidores como Uber (a través de su servicio Eats) o DoorDash. Esos problemas surgen debido a que en el acuerdo inicial de venta de Glovo, que pactó un núcleo duro de accionistas financieros entre los que estaba Seaya con otros fondos internacionales, no se incluyó lo que se conoce como ‘collar agreement’. Es decir, no se estableció un suelo para las acciones que los socios de la española recibieron a 98 euros. Fuentes del sector aseguran que en caso de haber incluido esta cláusula, la valoración de la startup dirigida por Óscar Pierre -que se fijó en 2.300 millones- habría sido sensiblemente inferior.

Hoy Delivery Hero sigue sin ser rentable. Y esa es una de las preocupaciones de los inversores. También lo es un potencial impacto en el consumo de estos pedidos de comida debido a la situación macroeconómica y el incremento de los precios y una regulación a nivel europeo que podría acarrear la obligación de contratar a todos los repartidores -Glovo mantiene, pese a la vigilancia estrecha de la Inspección de Trabajo, un modelo en el que la inmensa mayoría de los ‘riders’ no están en flotas con contrato laboral-. En el lado de las fortalezas, según explica Seaya a sus socios, se encuentra el potencial del negocio publicitario, la posición de liquidez de la empresa o el mayor crecimiento de los alemanes frente a sus rivales.

Glovo, relevante

La relevancia de Glovo para Seaya es significativa. La inversión en la startup se hizo con el segundo fondo de la gestora, en la que también ha respaldado al fabricante de cargadores eléctricos Wallbox. La startup de reparto de comida es la tercera por peso en cuanto al valor teórico después del fabricante de cargadores eléctricos y de Housfy. Por detrás se sitúan otras participadas como Clarity, The Hotel Networks o Savana. Este vehículo se levantó en el año 2017 y cuenta con 14 inversiones y un tamaño de 105 millones de euros.

En la última presentación de resultados, Delivery Hero trató de sacar pecho con los avances en materia de rentabilidad que había logrado tras un mayor control de los gastos. Aseguraba que había elevado un 28% sus ingresos netos en el tercer trimestre del año hasta alcanzar los 2.500 millones de euros. Confirmó lo que ya había adelantado unas semanas antes: alcanzó un Ebitda positivo, incluido el negocio de Glovo, en su negocio de plataforma. Para todo el grupo espera cerrar el año con un volumen de facturación neta de en torno a 10.000 millones. Se comprometió a alcanzar el ‘break even’ en flujo de caja libre durante la segunda mitad de 2023.