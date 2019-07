Santander prepara nuevas rebajas en la Cuenta 1|2|3 por los tipos bajos del BCE

Banco Santander prepara nuevas rebajas en las condiciones de su Cuenta 1|2|3 para capear el escenario permanente de bajos tipos de interés. Todo apunta a que la política que impone el Banco Central Europeo (BCE) se prolongará en el tiempo y, ante la posibilidad de nuevos recortes en el precio del dinero, el grupo que preside Ana Botín busca fórmulas para mantener e, incluso elevar, los ingresos de su negocio típicamente bancario.

Una de las alternativas para conseguirlo en un momento en el que apenas crece el crédito consiste en reducir la cuantía que la entidad paga a los clientes por tomar prestado su dinero, es decir, rebajar el coste de los depósitos. Este indicador ha disminuido desde el 0,41% registrado a comienzos de 2018 hasta el 0,14% actual, permitiendo al banco un ahorro financiero que se ha traducido en un incremento del 4% de su margen de intereses en España durante la primera mitad de 2019.

Esta reducción en el coste de los depósitos de Santander se atribuye principalmente a los cambios que han experimentado las condiciones de la Cuenta 1|2|3 durante los últimos meses. En concreto, el saldo máximo remunerado al 3% de este producto pasó durante 2018 de 15.000 euros a 10.000 euros, para caer después a 6.000 euros y finalmente acabar el ejercicio pasado en 1.000 euros, nivel en el que se sitúa en la actualidad.

Las condiciones de la cuenta podrían cambiar de nuevo próximamente, pues el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, indicó ayer en una charla con analistas que existe margen para rebajar el coste de sus depósitos en España, Portugal y Reino Unido (mercados donde está presente el ‘Universo 1|2|3’) en cinco o diez puntos básicos adicionales de aquí a finales de año.

Hace tres meses, el propio Álvarez había asegurado ante la prensa que el banco no tenía previsto reducir más el coste de sus depósitos. "Si no es el suelo, queda poco”, dijo entonces. No obstante, las perspectivas sobre la política monetaria que aplicará el BCE cambiaron a principios de junio una vez que el presidente del organismo, Mario Draghi, constató un deterioro de la economía y anunció que se podrían aplicar nuevos recortes en el precio del dinero, lo que ha provocado que Santander se haya visto obligado a plantearse una revisión más de las condiciones de su Cuenta 1|2|3, cuyos cambios siempre se han atribuido a los bajos tipos que dicta Fráncfort.

Draghi ya le ha quitado 130 millones al banco

Y es que como reveló el consejero delegado ayer, una rebaja de los tipos de interés de 100 puntos básicos en Europa reduciría los ingresos por intereses de Santander en el 'Viejo Continente' en 1.000 millones de euros. Desde la reunión del BCE del pasado 6 de junio, el Euribor, que registrará un nuevo mínimo histórico a finales de julio, ha caído en 13 puntos básicos, lo que se traduce en un ‘mordisco’ de 130 millones de euros a la cuenta de resultados del Banco Santander.

Otra de las formulas que tiene el banco encima de la mesa para ‘sobrevivir’ en el actual escenario de tipos bajos y reducir el coste de los depósitos sería empezar a cobrar guardar del dinero de los clientes, una opción que el banco, por el momento, descarta en el caso de clientes particulares, aunque sí que se plantea cobrar por los tomar fondos de medianas y grandes empresas en aquellas cuentas que no operativas.

Bonifica un máximo de 110 euros al mes

Sea como fuere, la Cuenta 1|2|3, por el momento, mantiene la bonificación de recibos, con un límite de 110 euros mensuales. Devuelve un 1% de los gastos en impuestos locales, el 2% de los recibos del hogar y el 3% de los gastos en educación y ONGs. Santander cobra por esta cuenta comisiones mínimas de 72 euros al año, lo que provoca que la TAE (rentabilidad anual incluyendo comisiones) del producto, en cuyo cálculo no se incluye la bonificación de recibos, sea negativa.

En concreto, la TAE se sitúa en el -10,82% si se mantiene en la cuenta un saldo diario constante durante un año de 500 euros. La Cuenta 1|2|3 vino a España desde Reino Unido de la mano de Ana Botín y Rami Aboukhair, el actual CEO de Santander España. En España, fue cuestionada desde el principio por sus elevados costes.