El Santander 'salvará' el año en España por el ahorro de adelgazar la Cuenta 1|2|3

El negocio bancario de Banco Santander en España crecerá durante 2018 gracias al ahorro financiero que supone haber reducido drásticamente el atractivo de su Cuenta 1|2|3, cuyo saldo remunerado al 3% pasó durante 2018 de 15.000 euros a 10.000 euros, para caer después a 6.000 euros y finalmente acabar el ejercicio 2018 en 1.000 euros, decisiones que el banco atribuye al prolongado entorno de tipos de interés en mínimos.

Y es que el coste de los depósitos de Santander en España ha caído hasta el 0,12% al cierre del primer trimestre. Este indicador se sitúa ocho puntos básicos por debajo del nivel registrado a cierre de año y 23 puntos básicos menos que en marzo de 2018 y según José García Cantera, director financiero del banco, permitirá un aumento de los ingresos financieros al cierre del ejercicio aunque los volúmenes no crezcan.

Así lo señaló el directivo durante la presentación de los resultados correspondientes al primer trimestre de 2019. Esta bajada del coste de los depósitos supone un ahorro de 600 millones de euros -respecto a los niveles de hace un año- en 'la factura' que Santander debe pagar a sus clientes por remunerar los ahorros que tienen depositados en el banco.

Mira también Santander pide alcanzar acuerdos para reducir el desempleo y contener el déficit

De hecho, el propio banco, en su informe trimestral, explica que el crecimiento de su margen de intereses (el negocio puro bancario) en España ha alcanzado el 6% gracias al mayor diferencial de clientes, que sube al 1,92% por la caída del coste de los depósitos y por la mejora de la rentabilidad del activo, que en el último año ha avanzado 8 puntos básicos en los últimos doce meses, hasta el 2,04% a cierre de marzo.

No obstante, Santander no tiene mucho más margen por esta vía, según reconoció el consejero delegado del grupo cántabro, José Antonio Álvarez, durante la presentación de las cuentas trimestrales. "Si no es el suelo, queda poco", comentó al respecto del 0,12% el número dos de Banco Santander, que informó de que, a pesar de los cambios en sus condiciones, la Cuenta 1|2|3 registró 26.000 nuevos clientes entre enero y marzo de 2019, con un incremento del saldo de 5.000 millones de euros en este periodo, hasta 48.000 millones de euros.

El banco no publica el número de clientes que disponen de la Cuenta 1|2|3, pero la cifra podría superar actualmente los tres millones solo en España. A cierre de 2017 contaba con 2,6 millones de clientes en todo el abanico 1|2|3, frente a los dos millones con los que cerró 2016 y los 860.000 de 2015.

Bonificación de recibos de 110 euros al mes

La Cuenta 1|2|3 mantiene la bonificación de recibos, con un límite de 110 euros mensuales. Devuelve un 1% de los gastos en impuestos locales, el 2% de los recibos del hogar y el 3% de los gastos en educación y ONGs. Santander cobra por esta cuenta comisiones mínimas de 72 euros al año, lo que provoca que la TAE del producto, en cuyo cálculo no se incluye la bonificación de recibos, sea negativa.

En concreto, la TAE de este producto de Santander es del -10,82% si se mantiene en la cuenta un saldo diario constante durante un año de 500 euros. La Cuenta 1|2|3 vino a España desde Reino Unido de la mano de Ana Botín y Rami Aboukhair. En el país británico, este producto tenía sentido, ya que Santander tenía que ganar masa crítica, pero en España el producto se cuestionó desde un principio por su elevado coste.