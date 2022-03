Pescaderías Coruñesas: a los pescaderos del Rey les falta la mitad del género

Comprar pescado es la nueva aventura. "Se está notando bastante que hay paros. Nos han llegado la mitad de las referencias", lamenta un empleado de Pescaderías Coruñesa, un establecimiento de solera madrileño que entre sus clientes cuenta con la Casa Real y tres de los restaurantes con más renombre de la capital. Desde que el pasado 14 de marzo el transporte de mercancías iniciara una huelga se ha creado un efecto dominó con el que todos los sectores se han visto resentidos. Aceite, harina, leche, yogures y, en gran medida, el pescado. En su caso, a la falta de camioneros se une el cese de la actividad pesquera y, por si fuera poco, "un temporal", relata a La Información. "Sí hay pescado para consumir, pero no hay mucha variedad", detalla al echar en falta ejemplares de pesca de baja altura en el pedido que entraba hoy en los almacenes de una céntrica calle madrileña. El grupo de restauración por ahora sí logra atender los pedidos de sus clientes, "pero no con toda la variedad a la que están acostumbrados".

"No ha llegado nada de Galicia, nada de Andalucía... sí que está entrando pescado del Cantábrico porque siguen faenando, pero todo lo complica la huelga de transportistas". Su día a día es el reflejo de lo que sucede en el resto de pescaderías que venden al público. Así, desde Fedepesca, la patronal de las pescaderías tradicionales, alertan de que estos puestos continúan a día de hoy "con suficiente producto, aunque faltan las especies procedentes de las costas españolas, salvo en ciudades como A Coruña, donde el desabastecimiento es total". Pescaderías Coruñesas obtiene su producto directamente de los puertos de origen, donde compran el género en la subasta y lo trasladan al puesto que tienen en Mercamadrid donde pasan a distribuirlo entre sus tiendas y los restaurantes a los que abastece. La falta del 50% de la variedad se saldará con unas pérdidas que la empresa ya estima alrededor del 30%.

"Donde más se nota la falta es en el pescado que proviene de los barcos que prestan servicio a baja altura" asegura este empleado cuando preguntamos por las principales faltas registradas. "Gamba roja, choquitos, sepieta, San Pedro, carbacho de roca, parrocha...". Son algunos de los platos que "no suelen estar en carta pero se ofrecen como sugerencias" y hoy no han llegado hasta Madrid. Durante estos días conseguir vender boquerones se ha convertido también en misión imposible. En esta ocasión estas tiendas han conseguido "pillar unos poquitos", pero eso sí, "no son españoles sino italianos porque España no tiene abierto el coto. En breve sucederá con el atún porque "hoy entró poquito y mañana no sé si habrá". En este caso los restaurantes sí que se resentirán porque es uno de los productos estrella que sirven.

Pescaderías Coruñesas a día de hoy sí puede poner a la venta pescados como la merluza, el rodaballo o el lenguado. Todos ellos son platos recomendados en los restaurantes a los que distribuye como O'Pazo, El Finlandón o El Pescador. Al ponernos en contacto con ellos, desde todos nos indican sus gerentes que "podremos defender el servicio de hoy". Su incertidumbre sobre lo que sucederá mañana también es común. Tocará romperse la cabeza para intentar sustituir el plato que falta. Otra cosa serán los precios. "Estamos en una situación en la que no sabemos lo que va a pasar", lamenta. Desde Pescaderías Coruñesas han tomado la decisión de "no aumentar el precio" dada la situación de falta de abastecimiento que hay, pero como continúen los paros y los pescadores sin salir a faenas el precio de la subasta ya hará que se encarezca desde el origen.

Precisamente ahí, en el origen, es donde se está quedando el pescado que sí llevan a puerto los pescadores que no secundan los paros. Con él "se está haciendo harina de pescado". A la espera de que el Gobierno mueva ficha, las flotas pesqueras anuncian más paros por lo menos hasta el lunes. La secretaria de la Federación Cofradías Pescadores de Gipuzkoa, Miren Garmendia, ha confirmado que, tras la reunión que han mantenido los responsables de las cofradías de Galicia, Asturias y Euskadi, se ha decidido prolongar.