Seat reabre sus centros con control: test PCR a la plantilla para evitar contagios

Más medidas de las empresas contra los contagios por coronavirus. Seat realizará test PCR a sus 15.000 empleados para garantizar su salud y evitar casos ante su decisión de reiniciar de forma gradual la actividad el próximo lunes 27 de abril, una decisión acordada con los representantes sindicales. El presidente de Seat y vicepresidente de Finanzas y TI, Carsten Isensee, ha asegurado en un comunicado este miércoles que afrontan la primera etapa de vuelta a la normalidad sin bajar la guardia: "Es imprescindible aplicar medidas exigentes de salud y seguridad para garantizar que la reincorporación al trabajo se produce de forma totalmente segura".

La marca, que afirma ser la primera compañía en España que realiza estas pruebas, hará más de 3.000 test PCR semanales a los empleados de Seat Martorell, Seat Barcelona, Seat Componentes y Cros, así como al conjunto de profesionales de la compañía y se ampliará a otras empresas del Grupo Volkswagen en el país.

De hecho, la automovilística ha empezado la mañana de este miércoles las pruebas en tres centros de atención en las instalaciones de CARS (Martorell), Seat Barcelona y Seat Componentes. Un laboratorio homologado por el Ministerio de Sanidad y la Generalitat de Cataluña analizará los test sin repercutir en la actividad de la sanidad pública, que estarán coordinados por el Servicio Médico de Seat, bajo la supervisión del doctor Bonaventura Clotet, director de IrsiCaixa y miembro del Comité Científico de Seat.

Bonaventura Clotet ha explicado que realizar test a todos los empleados es la mejor manera de minimizar el contagio, y ha sostenido que los resultados obtenidos de las plantilla de Seat, anónimos y confidenciales, serán la base de un estudio científico en el ámbito del Comité Científico Seat Empresa Saludable.

Volverá a la producción precrisis en junio

De este modo, la firma de automoción reiniciará su producción el próximo lunes en los centros de Martorell, Barcelona y Componentes, y ya ha contactado con sus principales proveedores para coordinar el reinicio de la actividad. Durante las semanas del 27 de abril y del 4 de mayo, Seat Martorell trabajará a un turno de producción en cada una de las tres líneas, en las que se fabrican los modelos Ibiza, Arona, León y Audi A1, a aproximadamente un tercio de la capacidad.

En conjunto, la compañía fabricará durante las dos primeras semanas alrededor de 325 coches al día, y a partir del 11 de mayo trabajarán dos turnos de producción en cada una de las líneas, también a un tercio del volumen habitual, lo que permitirá fabricar unos 650 coches diarios. Seat prevé regresar al ritmo de producción previo a la crisis a partir de junio, según la evolución del Covid-19 y sus efectos en la actividad comercial. Para retomar la actividad con garantías de salud, la compañía ha diseñado un protocolo sanitario específico en colaboración con el Servicio Mancomunado de las empresas del Grupo Volkswagen en España y los representantes sindicales.

Así, a los test PCR se suman otras medidas como adaptar las líneas de producción garantizando que todos los empleados puedan mantener la distancia de seguridad exigida de dos metros y, en caso de que las particularidades del puesto de trabajo no lo permitan, de proporcionar medidas adicionales que garanticen la salud y seguridad de la persona. Además, todos los trabajadores recibirán máscaras quirúrgicas y tendrán a su disposición geles desinfectantes, a la vez que las instalaciones también se someterán a una "limpieza profunda" antes y después de cada turno de producción.

Sobre el ERTE

Mientras este protocolo para proteger la salud de los empleados esté en vigor, no se podrán recuperar los niveles de producción previos a la crisis, por lo que la dirección de la automovilística y los representantes sindicales están negociando el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas organizativas para el personal de producción, cuya duración máxima es de ocho semanas, hasta que se retome el ritmo de producción previo al inicio de la pandemia.

El personal que no forma parte del área de producción está excluido del ERTE, y la compañía priorizará el teletrabajo siempre que sea posible, en particular para los trabajadores con hijos menores de 14 años. Los primeros empleados no vinculados a producción se han estado reincorporando paulatinamente a los centros de trabajo desde mediados de abril y se completará el regreso durante las próximas semanas.

Material sanitario

Para ayudar a combatir el virus, Seat adaptó la línea del subchasis del modelo León para fabricar respiradores de emergencia, fabricando más de 600 respiradores en una semana, si bien detuvo la producción el pasado viernes por la descongestión de las UCI. Seat también se ha movilizado para fabricar, en colaboración con otras empresas, mascarillas quirúrgicas elaboradas con los filtros que se utilizan en las cabinas del taller de pinturas de la planta de Martorell.