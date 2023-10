El seguro se cubre ante el riesgo climático en sus balances gracias al Consorcio. 

El cambio climático dará lugar a fenómenos cada vez más intensos y de manera más frecuente. Esto supondrá un desafío para las compañías aseguradoras. De hecho, en Estados Unidos algunas de estas empresas ya han informado al regulador de que dejarán de cubrir algunos riegos extremos al mismo tiempo que elevan el precio de las primas para estas coberturas. Aunque España no es ajena a estos fenómenos, con tormentas de nieve como Filomena, olas de calor cada vez más largas y DANAS que causan múltiples destrozos, la colaboración pública-privada aleja esta posibilidad.

Desde Línea Directa señalan que Estados Unidos es un mercado totalmente diferente y no observan "un escenario de no cobertura o aseguramiento de determinadas zonas geográficas en nuestro país”. No obstante, fuentes aseguradoras recuerdan que para que el ente público cubra los daños producidos por fenómenos meteorológicos es necesario tener un seguro de hogar o de auto.

Hay que recordar que el seguro español se articula bajo un sistema de colaboración público-privado, a través del Consorcio de Compensación de Seguros, que hace impensable que las aseguradoras dejen de cubrir estas circunstancias y que mantiene a salvo el balance de las compañías. El funcionamiento es sencillo. Por cada póliza que se suscribe en No Vida (auto, hogar) se abona un porcentaje pequeño al ente público. Actualmente, el Consorcio de Compensación de Seguros cubre en torno al 30% de los daños atmosféricos. Por ejemplo, correrá a cargo del Consorcio la indemnización de daños por vientos de más de 120 km por hora o tornados de cualquier fuerza.

“El resto, aproximadamente el 70%, lo cubrimos las compañías de seguros”, explican desde Línea Directa. Precisamente, la aseguradora que dirige Patricia Ayuela señaló en los resultados del tercer trimestre del año que el impacto de los siniestros atmosféricos y de agua elevaron el ratio combinado en el conjunto de los nueve meses al 97,7%, lo que supone un incremento de 4,5 puntos porcentuales.

No obstante, “lo que se está debatiendo y sería conveniente considerar es si, a la vista del incremento de la frecuencia y severidad de algunos eventos meteorológicos extremos como las DANAS, debemos ampliar los supuestos en los que actúa el Consorcio, incluyendo DANAS, para precisamente garantizar el cierre de posibles brechas de protección de seguro”, explican fuentes de la aseguradora

Importancia de suscribir las pólizas

Según la Estadística de Riesgos Extraordinarios del Consorcio de Compensación de Seguros, en 2022, las indemnizaciones por inundaciones ascendieron a casi 112 millones de euros, con una pago medio de 5.165 euros, una cifra que es sensiblemente inferior a la registrada en 2021, cuando una DANA en noviembre puso en alerta a 26 provincias, al situarse en los 271 millones de euros y algo más de 6.000 euros de media. Aunque el número de expedientes se disparó en 2019, con 87.570. En ese año, la peor gota fría en 140 años afectó especialmente a Alicante y Murcia.

En el apartado de terremotos, fue 2011, fecha en el que se produjo el seísmo de Lorca, cuando el número de expedientes se situó en los 25.482 y conllevó 563,5 millones de euros en indemnizaciones por un importe medio de 22.116 euros. En tempestad anticiclónica atípica, que englobaría los daños por niveles, 2020 y 2021 (a principios de enero tuvo lugar Filómena) fueron dos ejercicios en los que se produjo un gran número de expedientes, 56.692 para el primero y 24.452 en el segundo, con una indemnización media de 1.526 y 1.330 euros respectivamente.

Por este motivo, desde las aseguradoras recuerdan que es fundamental seguir concienciando a la población sobre la idoneidad de asegurar la vivienda. En la última década la penetración del seguro de hogar ha pasado en España del 71,6% al 79,2%, lo que supone un incremento de 7,6 puntos porcentuales gracias en parte a que fenómenos como las DANAS y desastres naturales asociados al cambio climático han puesto de manifiesto la necesidad de que las familias protejan, frente a este riesgo, su mayor patrimonio. Sin embargo, hay todavía en torno a 5 millones de pisos y casas sin asegurar, aproximadamente el 20% del parque de viviendas. Y es que a diferencia del seguro de auto, el de hogar no es obligatorio.