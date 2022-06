Slim confía en llegar en Metrovacesa al 14% con el sí a la OPA de B&G y Helikon

Avanza la OPA de FCC Inmobiliaria sobre Metrovacesa, aunque con más imprevistos de los deseados. Si el 31 de mayo le tocaba al magnate Carlos Slim revelar los detalles de su estrategia de compra, la pasada semana fue el turno del consejo de administración de la compañía, que rechazó la propuesta. La negativa del órgano decisorio se extiende a los dos grandes accionistas de control, BBVA y Banco Santander. Pero Slim no pierde la fe en la operación, pues juega todavía con las cartas de los fondos cazaopas que han emergido en el capital y de aquellos que consideran su participación en la compañía como meramente financiera.

La operación pasa ahora por varios nombres propios. Son los del fondo de inversión británico Helikon y francés Boussard and Gavaudan (B&G), considerados en el mercado como cazaopas o, lo que es lo mismo, vendedores de último céntimo. Conocidos por aparecer en procesos similares como la OPA sobre Dia o Telepizza, la mecánica de estos inversores es bien sencilla: emergen al calor de anuncio de una operación de compra con la única intención de vender una vez se habilite el periodo de adhesión, ganando una pequeña plusvalía entre el precio de compra en su entrada y el de venta tras la salida.

Aunque Banco Santander y BBVA se muestran de momento escépticos sobre la operación, Slim podría salvar la cara si a las ventas de Hellikon y B&G suma la de otros minoritarios o accionistas como Quasar, que tiene casi un 4% de la compañía y no se ha pronunciado al respecto. Tampoco hay que desechar la opción de que venda la participación de casi un 1% de Deutsche Bank a través de su gestora DWS, como comunicó a la CNMV pocos días después de conocerse la oferta por la promotora.

La suma de todas esas participaciones combinadas con la que Slim ya tiene en la compañía (5,4%) le llevaría a posicionarse con aproximadamente un 14% del capital social tras esta operación, un porcentaje insuficiente para tomar el control pero sí significativo para rivalizar con las entidades financieras. No hay que olvidar que la OPA sobre Metrovacesa es parcial y voluntaria, lo que significa que no tiene que superar ningún umbral mínimo de aceptación para salir adelante.

Todo puede ponerse de cara para Slim si decide mejorar el precio. Bank of America constata que, de momento, no está dispuesto

El pulso que la división inmobiliaria de FCC y el consejo de Metrovacesa puede decidirse hacia un lado u otro si cambian algunos componentes de la oferta de Slim. Principalmente uno, el precio. Apoyándose en el informe de Bank of América (BofA), el consejo de administración se inclinó por rechazar la propuesta del magnate mexicano, aunque dejó la puerta abierta a cambiar de opinión si mejoraba su propuesta económica. Pero, de entrada, también reconocía que se habían producido negociaciones en ese sentido y que el empresario no estaba por la labor.

Vender o no, esa es la cuestión

Sobre el papel y antes de modificar la propuesta inicial, la oferta de Metrovacesa ofrecía una prima sobre su cotización de aproximadamente el 20%. Es una oportunidad para que los inversores cazaopas hagan caja y tiene varios aspectos positivos que han reconocido distintas casas de analistas. Uno de ellos es que el valor es muy poco líquido (el free float apenas es de un 20%), por lo que sería difícil encontrar otras ventanas de desinversión una vez culminado este proceso.

Sin embargo, puede que la oferta no sea tan atractiva para un accionista a largo plazo que considere que los 7,6 euros por acción que quiere pagar FCC no refleja el valor intrínseco de la compañía. Razones para pensarlo hay: el valor neto de los activos brutos (NAV, por sus siglas en inglés) de Metrovacesa sigue siendo superior al precio de cotización, debido a que la acción se hundió tras la covid y aún no se ha recuperado del todo.