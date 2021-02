El sobrino de Botín se lanza al negocio de bebidas tras aparcar su croquetería

Los emprendedores han acusado el impacto de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus. Una gran cantidad de pequeños negocios han tenido que cerrar y muchos otros operan a medio gas y sin visos de que la situación, a medio plazo, sufra un vuelco radical hasta que ya esté vacunada la mayoría de la población. Uno de estos negocios que ha claudicado ha sido el de 'Mi Croqueta', impulsado por Huberto Botín Sanz de Sautuola d’Ornano, sobrino de Ana Botín e hijo de Emilio Botín Jr. y Elisabeth de d’Ornano, que ha cerrado sus puertas.

El emprendedor creó la sociedad Mi Croqueta International y abrió su primer (y único) local en pleno centro de Madrid, en una de las calles que más se ha revalorizado tras la creación del Complejo Canalejas. El establecimiento estaba ubicado en la calle del Príncipe número 4 y, tras su apertura a mediados de 2019, ya está cerrado. Un fracaso para un negocio que ofrecía "la auténtica croqueta española", como así tenían en su eslogan, y que vio truncado, más si cabe por causa del coronavirus, su aspiración de ganar la multitud de turistas que llegaban a nuestra capital y que visitaban una de sus zonas más transitadas.

La compañía, que comunicó en sus redes sociales el cierre temporal por problemas con su cocinero, pretendía expandir su negocio a otras ciudades españolas e, incluso, al extranjero. Todo ello vendiendo sus croquetas que conservaban la esencia de la tradicional española y contaban, a su juicio, con los mejores ingredientes, lo que daba como resultado las croquetas más cremosas y sabrosas que se podían tomar. Por tanto, habrá que ver si opta por la apertura de locales en otras ubicaciones o, por el contrario, da por cerrada definitivamente esta aventura.

Este tropiezo, sin embargo, no ha dado al traste con el carácter emprendedor del hijo de Emilio Botín O'Shea en la hostelería. El joven ha decidido que cuando una puerta se cierra, otra se abre y, en esta ocasión, se ha lanzado al negocio de la venta y distribución de bebidas. Para ello, se ha puesto al frente de la sociedad Evrima Iberia, a la que ha rebautizado con el nombre de 'Ready-To-Drink Iberian Partners' y ha ampliado su objeto social. Aparte de ser una sociedad holding, dicha firma se centrará en la importación, exportación, comercialización y distribución de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Además, se encargará de la destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas así como de la fabricación de las no alcohólicas.

El emprendedor español, de momento, no ha dado de baja su otra sociedad Mi Croqueta International SL, su proyecto de venta de croquetas. El 4 de diciembre, hace apenas poco más de dos meses, se puso al frente de la misma como administrador único. Dicha firma fue creada en 2019 por el sobrino de Ana Botín junto a otros dos socios como Hubert Constantin Le Vaillant de Chaudena, presidente del consejo de Privalia, y Humberto Salas Fernández.

Huberto Botín Sanz de Sautuola d’Ornano se ha embarcado en un nuevo proyecto empresarial tras realizar sus estudios en la American School de Madrid e inscribirse, más tarde, en una escuela con gran experiencia en el mundo de la hostelería como Les Roches International School of Hotel Management, que ofrece programas de pregrado y postgrado en gestión hotelera internacional. Posteriormente, hizo sus prácticas en la empresa Thalassa Taller del Vino, ubicada en Ronda (Málaga) y en la que ocupa un cargo en el equipo de ventas, según refleja en su Linkedin.

Los negocios de sus padres sí que marchan viento en popa. Emilio Botín O'Shea fundó el grupo financiero Rentamarkets junto a otros socios en 2010 y ya tiene más de 1.000 millones de euros de patrimonio asesorado y gestionado gracias a unos 450 clientes institucionales y alrededor de 21.000 minoristas. Por su parte, su madre Elisabeth d´Ornano es hija de los fundadores (y futura heredera) de la empresa familiar de cosméticos francesa Sisley y está en el consejo de administración de la compañía, que tiene presencia en 88 países de los cinco continente. El matrimonio, que tuvo lugar en 1989, tuvo cuatro hijos: Huberto junto a Emilio, Daria y Luis.