Sufrió bullying en el colegio y creó una app para prevenir y denunciar el acoso

La etapa de la adolescencia no siempre es fácil, sobre todo para quienes sufren bullying. Brandon Boynton se planteó acabar con su vida cuando tenía 14 años porque sufría el acoso físico y psicológico de sus compañeros de instituto, además de recibir mensajes a través de Internet. Sin embargo, quien ríe el último ríe mejor y hoy mira esa etapa con perspectiva tras haber aprendido y superado la situación. Decidió superarse a sí mismo y salir adelante y creó una app con la que ayudar a otros que sufren acoso. En la actualidad, con 22 años, triunfa con la aplicación, de la que es el CEO.

Brandon Boynton lo pasó especialmente mal en el instituto por el bullying que sufrió, apenas tenía confianza en sí mismo, "yo era muy tímido y asustado", explicó a Entrepeneur. Sin embargo, decidió cambiar y superarse a sí, para lo que se presentó a delegado de clase. Sus acosadores volvieron a demostrar su poca calidad humana, tras tirar sus pancartas por el baño del instituto y continuar su acoso durante la campaña escolar. A pesar de ello, en esta ocasión Brandon no bajó la cabeza y decidió denunciarles.

Tras ello, las agresiones y la crueldad de los acosadores fueron a más y fue entonces cuando Brandon se dio cuenta del estigma de pedir ayuda: cuando él era quien llevaba la razón, todos se volvieron en su contra al decidir revelar su calvario. En las escuelas de Estados Unidos existía la denominada "caja de acoso" para denunciar de manera más privada estas actuaciones, sin embargo no tenían gran efectividad. Brandon quería cambiar la situación pero no se sentía con capacidad. En ese momento, sus padres le animaron a realizar actividades que le ayudasen a recuperar la confianza en sí mismo para poder salir de ese "período extremadamente oscuro".

Dos años después, con 16 años y la confianza más recuperada, estrenó la aplicación para móvil MostBeastlyStudios que buscaba la prevención del acoso y la recogida de denuncias anónimas y que estaba inspirada, precisamente, en las "cajas de acoso". La app, además de alertar a los responsables escolares, proporciona a los estudiantes una salida segura y anónima para informar a los maestros sobre cuestiones relacionadas con su seguridad, como amenazas o incidentes con armas o drogas.

Su visión fue buena. Esta app fue el antecedente a The BullyBox, que en la actualidad cuenta con 275,000 estudiantes registrados en más de 32 países.

Brandon, quien en 2014 fue uno de los 200 estudiantes que recibieron una beca de Apple, ha decidido continuar su carrera en el sector empresarial. Con la filosofía de ayudar al resto, decidió continuar desarrollando aplicaciones "que marcan la diferencia, no juegos, sino aplicaciones que mejoran la vida", señala. En ese sentido, se considera un "empresario social" que tiene como objetivo el cambio positivo del mundo.