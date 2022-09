Los taxistas en pie de guerra reclaman en Bruselas regular la actividad de Uber.

Alrededor de 700 taxistas de diferentes países, incluido España, se manifestaron este jueves en Bruselas para pedir a las instituciones de la Unión Europea (UE) poner coto a la plataforma Uber. Taxis de siete países de la UE y de otros Estados, como Suiza, México y Estados Unidos, desfilaron alrededor de la bruselense rotonda de Schuman, situada junto a las sedes de la Comisión Europea y del Consejo de la Unión.

Además, varios conductores y eurodiputados se concentraron en la misma rotonda para exigir regular la actividad de Uber, con pancartas en las que se podían leer frases como "No dejen a Uber hacer las leyes". También se desplegaron lápidas en las que se declaraba la muerte del taxi. La Comisión Europea presentó en diciembre su propuesta de directiva para mejorar las condiciones laborales en plataformas digitales como Amazon o Uber, pero para que entre en vigor debe recibir el visto bueno de los Estados miembros y de la Eurocámara, colegisladores de la UE, durante un proceso de negociación.

"Estamos muy hartos de que las instituciones europeas o las instituciones de todos los países hagan más caso a empresas que son auténticas bandas organizadas, bandas criminales, y que utilizan tácticas mafiosas, como se ha visto en los 'Uber Files', para legislar. Están haciendo leyes para criminales", declaró a Efe el portavoz de Élite Taxi Barcelona, Alberto Álvarez Vega.

El pasado 10 de julio salió a la luz una investigación conocida como "Uber Files" (los "papeles de Uber" en inglés) del diario The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que reveló una posible estrategia de la empresa para entrar en mercados europeos a través de prácticas ilegales y mecanismos de presión a las autoridades, eludiendo sanciones y llevando a cabo campañas de desinformación.

"Los 'Uber Files' lo que han hecho es despertar toda la rabia y a todos los taxis que estaban dormidos y ya nos estamos organizando las asociaciones más pesadas de todos los países para montar un gran 'lobby' europeo", constató Álvarez. "Cuando el taxi se organiza, nadie puede con nosotros, porque tenemos un gran poder de presión y lo vamos a utilizar, porque al final otros utilizan maletines, dinero o incluso investigan a jueces o incluso investigan a líderes, como me ha pasado a mí", expuso.

Advirtió de que la concentración de hoy es "solo un aviso" y amenazó con "parar todos los aeropuertos de Europa si hace falta" en el futuro. "Cuando no tienes nada que perder, pierdes el miedo a todo. De verdad, no nos cuesta nada parar todos los aeropuertos de Europa", resaltó. Exigió, además, una comisión de investigación sobre los "papeles de Uber" en la Eurocámara y otra en España.

"Los que no apoyen esto los vamos a señalar y los vamos a poner como si fueran de Uber, como si estuvieran apoyando a criminales", subrayó. Afirmó que a empresas como Uber "hay que regularlas al máximo". "Esto de la libertad que dicen muchos partidos políticos, pues es totalmente lo contrario. Es al revés: hay que poner límites a las cosas porque, si no, acaban con nuestra libertad", comentó. En la concentración también participó la eurodiputada de Podemos Idoia Villanueva, quien declaró a Efe que la digitalización "no puede ser una herramienta para acabar con los derechos laborales".

Antes de la manifestación se celebró en el Parlamento Europeo el tercer foro transnacional sobre alternativas a la uberización, en el que intervino mediante un vídeo pregrabado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien afirmó que hablar de "alternativas a la uberización es pensar en cómo construir una transición tecnológica justa en la que el protagonismo sea de las personas trabajadoras, en la que la innovación esté al servicio del bien común y la inteligencia artificial mejore la vida de las mayorías sociales".