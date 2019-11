Bank of America no ve mejoras en bolsa para Telefónica con el plan de Pallete

Telefónica no atraviesa por su mejor momento. La 'teleco' continúa este curso con las caídas que sufría el pasado curso en bolsa y José María Álvarez-Pallete, su presidente, aprobaba este miércoles una nuevo plan que incluía un paquete de medidas con el objetivo de transformar la compañía y relanzarla. Entre dicha batería se incluía priorizar áreas geográficas como España, Brasil, Reino Unido y Alemania, realizar un 'spin off' de Latam para vender activos y crear dos divisiones: una de infraestructuras y una tecnológica.

El presidente de la 'teleco' mandaba a todos los inversores de Telefónica una carta en la que reclamaba tres años para poner en valor su apuesta y algunos bancos de inversión, en menos de un día, ya han hecho lectura de la 'hoja de ruta' elaborada por José María Álvarez-Pallete, que arroja luces y sombras, según el análisis realizado por Bank of America.

El banco de inversión estadounidense ha destacado que el plan del presidente de Telefónica incluye cambios que son "más de agregación que de ejecución" al incluir una reestructuración importante de sus operaciones para buscar potencial su crecimiento y eficiencia. No obstante, el plan "deja algunas preguntas estratégicas sin respuesta en nuestra opinión, mientras que las medidas para simplificar su cartera y monetizar algunos de sus activos no son nuevas y se enfrenta a un riesgo de ejecución importante".

Los analistas de Bank of America, que recomiendan ser neutrales y asignan un precio objetivo de solo 7,10 euros a Telefónica, han "aplaudido la visión a largo plazo" de la compañía. No obstante, han sido críticos a corto plazo ya que "el precio de la acción está más expuesto a la mayor competencia y a la exposición en tres de sus cuatro mercados principales (Brasil comienza a recuperarse) y es poco probable que las presiones sobre la acción se reduzcan en los próximos doce meses".

El informe, titulado 'All change … any change?' pone en entredicho los cambios realizados por José María Álvarez-Pallete en su plan y señala los grandes cuatros interrogantes que el presidente de Telefónica no ha abordado, a juicio de Bank of America. Por ejemplo, el banco de inversión cuestiona la nueva división 'tech' ya que las distintas áreas geográficas tienen estrategias diferentes. De hecho, pone de ejemplo que en Reino Unido y Alemania prima el solo móvil mientras que en España la oferta es totalmente convergente y en Brasil están en vía de ello al incluir fibra.

Otro punto que no aborda el presidente de Telefónica es la composición "compleja" de la cartera de activos de la 'teleco'. Complejidad que seguirá presente e incluso se incrementará ya que la creación de 'Hispam' no es un catalizador obvio al ser más racional ir país por país. Además, aglutinar sus activos en la nueva división de infraestructuras no tiene una especial relevancia cuando Telefónica ya ha vendido parte de sus activos de centros de datos y torres de telecomunicaciones.

Por último, también señalan que Telefónica está bajo una fuerte presión competitiva en las operaciones que realiza en España, Reino Unido y Alemania. De hecho, los expertos de Bank of America destacan que "no hay movimientos estratégicos obvios para reducir aún más los costes o el gasto de capital como parte de este plan para abordar las presiones a corto plazo". En resumen, el plan aborda el mañana pero deja, bastante de lado, el hoy.