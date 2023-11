Terremoto en ChatGPT: Altman ficha por Microsoft tras su despido en OpenAI

Un fin de semana de infarto en uno de los grandes nombres de la Inteligencia Artificial a nivel global, que está llamado a liderar este mercado. El consejo de OpenAI, dueño de ChatGPT, despidió fulminantemente a su consejero delegado, Sam Altman, ante lo que ellos entendían como una “falta de confianza”. La pugna interna entre éste e Ilya Sutskever, otro de los cofundadores de la compañía, acabó saltando por los aires. En 48 horas de muchas negociaciones y movimientos, parte del equipo directivo de la compañía intentó el regreso de Altman, pero finalmente no se ejecutó ante la negativa del órgano de administración. La salida: Microsoft, gran cliente de la ‘tech’ y accionista muy relevante, lo ficha para avanzar en la investigación de IA.

El nuevo consejero delegado de la compañía es Emmett Shear, viejo conocido del sector tecnológico y de Silicon Valley. Ejerció como CEO de Twitch, hasta marzo de este año. Era socio de una de las aceleradoras más relevantes del sector, Y Combinator, donde coincidió con el propio Altman. Él se define a sí mismo como un 'tecno-optimista'. Pero en varias entrevistas recientes ha ido alertando sobre los potenciales efectos de una IA que sea tan potente que pueda evitar a los humanos para su perfeccionamiento. Alertó de los peligros.

La bomba se soltó al final del pasado viernes (hora española): el consejo anunció el cese fulminante de Altman al entender que "no fue consistentemente honesto en sus comunicaciones" lo que "perjudicó sus capacidades para ejercer sus responsabilidades". No explicitaron cuáles fueron esas ocasiones en las que mintió, pero la decisión estaba tomada. El cese se produjo a través de una videoconferencia y de manera totalmente precipitada, sin que conocieran los entresijos algunos de los grandes inversores como varios fondos de capital riesgo -Microsoft se enteró minutos antes del anuncio-. La cara visible del mayor proyecto tecnológico de la IA, al margen de los gigantes tecnológicos, estaba fuera. A partir de ese momento, las placas tectónicas no dejaron de moverse durante todo el fin de semana.

Una parte del consejo intentó su vuelta, según publican varios medios estadounidenses. En concreto Mira Murati, quien fue la elegida para relevar a Altman como interina, empujó para el regreso del antiguo CEO y del presidente, cofundador y su persona de confianza, Greg Brockman. Éste último había dimitido tras la decisión. La presión no ha dejado de crecer durante el fin de semana, con algunos inversores incluso haciendo pública su posición a favor del regreso. Se marcaron una serie de plazos, especialmente por el impacto que podría tener en las bolsas -Microsoft es uno de los más señalados, al ser accionista de la empresa y uno de sus mayores clientes-. Finalmente, el consejo no ha dado su brazo a torcer.

La solución establecida por Microsoft ha sido, precisamente, fichar a Altman y Brockman para liderar un equipo de investigación de IA en el gigante dueño de Windows. Se ha encargado de anunciarlo Nadella, quien ha querido lógicamente tranquilizar a los inversores sobre su alianza con OpenAI. En este sentido, ha apuntado en un tuit que siguen "comprometidos con la alianza con OpenAI y tenemos confianza en nuestra hoja de ruta de productos, nuestra capacidad para continuar innovando con todo lo que anunciamos en Microsoft Ignite y en continuar apoyando a nuestros clientes y socios". Respaldaba al nuevo CEO y confiaba en poder conocerlo. Hay que recordar que a principios de este año, Microsoft anunció la inversión de 10.000 millones de dólares -en 2019 inyectó 1.000 millones y después en 2021 también ejecutó otro desembolso-.

