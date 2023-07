La banca resistiría un escenario de estrés pero perdería casi medio billón de euros

El Banco Central Europeo (BCE) considera que los bancos de la zona del euro resistirían una caída económica severa porque la calidad de sus activos y su rentabilidad han mejorado. Es decir, gracias a que el punto de partida es bueno. La prueba de resistencia del BCE muestra que tres años de tensión económica severa reducirían el ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET1) de los bancos que supervisa directamente en 4,8 puntos porcentuales, hasta el 10,4%, en 2025.

Los bancos españoles se quedarían ligeramente por debajo de la media, con un ratio CET 1 del 9,99% al cierre de 2025; es decir medio punto por debajo de la media europea avanzada por la EBA en su ejercicio de test de estrés. En él, la autoridad europea y el BCE ponen a prueba el impacto en tres ejercicios (2023-2025) de un ciclo económico negativo.

Banco Santander sería la entidad del Ibex más resistente a una crisis económica severa

Según las pruebas de esfuerzo de la EBA, Kutxabank se erige como la entidad más resistente entre los bancos españoles supervisados por el BCE en términos de solvencia con una ratio CET1 fully loaded del 15,26% al cierre del periodo frente al 17,6% que tenía en el punto de partida en la clausura de 2022. Le seguiría Banco Santander que terminaría en el 10,33% en 2025 frente al 12,18% de ahora, y Bankinter, con un 10,28% en comparación con el 11,86% del pasado diciembre.

El resto de entidades españolas que participan en los test de la autoridad bancaria terminarían en 2025 con un ratio CET 1 fully loaded por debajo del 10%. En el caso de Banco Sabadell caería al 8,8% desde el 12,5% de inicio; el gallego Abanca al 9,2% (vs 11,95% inicial); Caixabank retrocedería al 9,3% desde el 12,48% de inicio; BBVA (9,6% vs 12,6%) y Unicaja al 9,7% desde el 12,98% del punto de inicio.

Impacto en los beneficios, pero no al mismo ritmo

No obstante, esta resistencia no es un sinónimo de que los bancos salieran sin consecuencias de un escenario económico muy negativo. En su conjunto, las entidades de la zona euro perderían hasta 496.000 millones de euros hasta 2025 por las inclemencias económicas y las entidades españolas no serían una excepción.

Así, según los criterios de la EBA para simulacro de escenario adverso, el Banco Sabadell incurriría en fuertes pérdidas en 2023 en el escenario adverso (-1.270 millones de euros) pero luego pasaría a beneficios en 2024 y 2025. En cambio, Abanca estaría en números rojos en los tres años (-255 millones, -46 y -1 millones), al igual que Caixabank, que perdería un total de 807 millones según el test. En el caso de BBVA, la cuenta de números rojos potenciales ascendería a 3.810 millones hasta 2025, mientras que Unicaja se dejaría en la gatera del túnel adverso de la EBA hasta 420 millones.

Los beneficios de la banca española sufrirían especialmente en 2023, pero regresarían a número positivos después

Kutxabank saldría indemne en la simulación con beneficios todos los años, aunque muy reducidos: apenas ganaría 333 millones de euros en esos tres ejercicios adversos, pero sin incurrir en pérdidas. Banco Santander tendría un mal 2023 (-2.485 millones) pero recuperaría con creces en 2024 y 2025 con un beneficio de 4.633 y 4.434 millones, respectivamente. Bankinter también daría la vuelta a una perdida potencial de 503 millones con ganancias de 265 y 339 millones los dos ejercicios siguientes.

El escenario adverso inventado por la EBA para esta edición contempla una caída acumulada del producto interior bruto (PIB) en la UE del 6% entre 2023 y 2025, un aumento de la tasa de paro de 6,1 puntos porcentuales, hasta el 12,2% en 2025, y una subida de precios del 19,9% para el periodo 2023-2025.